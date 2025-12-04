Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

Подоляк говорит, что благодаря войне Кремль имеет возможность постоянно провоцировать Европу.

Каков результат переговоров США и РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Подоляка:

Россия пытается продолжать войну и имитировать переговоры

Путин до сих пор не отказался от своей основной цели - поражение Украины

Лидеры ЕС не позволят завершить войну на российских условиях

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с российским диктатором Владимиром Путиным по мирному соглашению. Однако эти переговоры ничего существенно не изменили. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу.

По его словам, США намерены быстро завершить войну, Европа и Украина идут на встречу такой позиции, но Россия затягивает время.

"Россия пытается продолжать войну и имитировать переговоры. Путин до сих пор не отказался от своей основной цели - якобы, война должна завершиться тотальным поражением Украины. Кроме того, благодаря войне Кремль имеет возможность постоянно провоцировать Европу", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что Путин сейчас хочет убрать субъектность не только нашей страны, но и стран Европы.

"Относительно встречи Путина с представителями Трампа, то сам Ушаков вышел и сказал, что они ничего не разбирали, что они говорили, что сам переговорный процесс - это хорошо. Наша же делегация отработала отдельно каждый пункт", - добавил он.

Советник главы ОП говорит, что сейчас Вашингтон должен решить, что делать, ведь Украина с Европой готовы к прогрессу в переговорах, Россия - нет.

Кроме того, он отметил, что европейские лидеры не позволят завершить войну на российских условиях.

Мирный план Трампа - мнение эксперта

Президент Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко сказал, что "мирный план" США является просто попыткой Дональда Трампа сбить градус напряжения в США и попытаться заработать себе очередные баллы для получения Нобелевской премии мира.

"Это не мирный план, а приглашение Путина через некоторое время повторить войну. Но тогда уже Европа будет целью, и война, о которой все говорят, отмечая, что она "вот-вот где-то взорвется", действительно будет иметь место", - подчеркнул он.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что Путин остановит войну только тогда, когда поймет, что у него физически нет ресурсов для продолжения агрессии.

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский считает, что война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го.

В то же время, третий президент независимой Украины Виктор Ющенко заявил, что страну-агрессора Россию никогда не остановить миром. Он отметил, что ключевым "оружием" украинцев является национальный дух. И только он может помочь одолеть Россию и по-настоящему победить в войне против нее.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

