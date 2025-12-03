Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

У Украины есть только один способ закончить войну с Россией так, чтобы страна-агрессор не могла напасть еще раз.

https://glavred.info/war/rossiyu-ne-ostanovit-mirom-yushchenko-ozvuchil-trevozhnyy-prognoz-ob-okonchanii-voyny-10721006.html Ссылка скопирована

Ющенко назвал условие для победы Украины над Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Что сказал Ющенко:

Заключение мира не гарантирует, что Россия не нападет снова

Украинцы с национальным духом никогда не проиграют войну

Страну-агрессора Россию никогда не остановить миром. Такое мнение, как сообщает издание Новини.LIVE, высказал третий президент независимой Украины Виктор Ющенко.

Он отметил, что Россия может снова начать агрессивную войну против Украины всего через 4-5 лет, если не одолеть оккупантов на поле боя сегодня.

видео дня

У Украины есть единственный ключ к победе

Ющенко отметил, что ключевым "оружием" украинцев является национальный дух. И только он может помочь одолеть Россию и по-настоящему победить в войне против нее.

"Мы же сейчас ищем ключи, как нам победить. Так что для этого надо редкоземельные металлы, запасы урана, залежи золота? Что нужно? Всего-навсего дух, национальный дух. Если этим духом обладают десятки миллионов людей, я твердо хочу сказать: мы никогда не проиграем эту войну. Никогда. Мы всегда выиграем ее, потому что мы обладаем тем духом, которого у россиян нет. Они идут как наемники. А мы понимаем, за что мы боремся", - добавил экс-президент Украины.

Когда Россия может остановить войну - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению бывшего спикера Генерального штаба ВСУ, полковника запаса, военного эксперта Владислава Селезнева, российский диктатор Владимир Путин до сих пор грезит идеей полного контроля над территорией Украины.

Поэтому тешить себя иллюзиями, что Путина удовлетворит только контроль над Донбассом не стоит. Россия может прекратить боевые действия только тогда, когда у Путина закончатся ресурсы для продолжения войны.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в России заявили якобы стремятся урегулировать войну против Украины "на много поколений вперед". Москва якобы готова к мирным переговорам, но настаивает на достижении собственных целей, определенных в рамках так называемой "СВО".

Напомним, Главред писал, что нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го.

Накануне президент Владимир Зеленский отмечал, что мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит.

Больше новостей:

О персоне: Виктор Ющенко Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред