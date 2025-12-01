Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

О чем говорится в материале:
- Зеленский провел переговоры с Макроном
- Война должна закончиться как можно быстрее
- Состоялся телефонный разговор со спецпредставителем США Уиткоффом
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита во Францию встретился с лидером страны Эмманюэлем Макроном. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram.
Зеленский отметил, что его переговоры с президентом Франции продолжались в течение нескольких часов.
Несколько часов говорили с Эмманюэлем. Очень много деталей успели оценить.
"Больше всего внимания - переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит", - указал он.
Зеленский также сообщил о запланированных переговорах с другими мировыми лидерами. Позже он отметил, что вместе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером провел разговор с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам встреч во Флориде.
Он подчеркнул, что это был важный брифинг и что стороны договорились подробнее обсудить отдельные вопросы во время личных встреч, для чего команды согласовывают дальнейший график контактов.
Пойдет ли Россия на окончание войны - мнение эксперта
Как писал Главред, российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Путин избегает прямого отказа Трампу, поэтому пытается сопровождать инициативы Вашингтона бесконечными условиями и оговорками.
По его мнению, Москва и в дальнейшем будет манипулировать, уклоняться и придумывать поводы, чтобы сорвать любые переговоры. Путин демонстрирует стремление продолжать войну и не рассматривает прекращение боевых действий даже при сценариях, выгодных для России. Он выражает надежду, что США это осознают и будут направлять давление на тех, кто действительно ответственен за эскалацию конфликта.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.
Опубликованные "пленки Ушакова-Уиткоффа" и "файлы Эпштейна" могут повлечь серьезные политические и имиджевые потери для президента США и его команды. По словам директора Центра исследований проблем гражданского общества, политолога Виталия Кулика, все больше проявляется внутреннее сопротивление в отношении Дональда Трампа и движения MAGA.
Во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.
Другие новости:
- РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правду
- Самое большое продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг
- Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно
О персоне: Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред