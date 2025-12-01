Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

Президент Владимир Зеленский сообщил о длительных и содержательных переговорах с Эмманюэлем Макроном, и сделал заявление о сроках окончания войны.

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита во Францию встретился с лидером страны Эмманюэлем Макроном. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что его переговоры с президентом Франции продолжались в течение нескольких часов.

Несколько часов говорили с Эмманюэлем. Очень много деталей успели оценить.

"Больше всего внимания - переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит", - указал он.

Зеленский также сообщил о запланированных переговорах с другими мировыми лидерами. Позже он отметил, что вместе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером провел разговор с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам встреч во Флориде.

Он подчеркнул, что это был важный брифинг и что стороны договорились подробнее обсудить отдельные вопросы во время личных встреч, для чего команды согласовывают дальнейший график контактов.

Спецпредставители Трампа для окончания войны в Украине / Инфографика: Главред

Пойдет ли Россия на окончание войны - мнение эксперта

Как писал Главред, российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Путин избегает прямого отказа Трампу, поэтому пытается сопровождать инициативы Вашингтона бесконечными условиями и оговорками.

По его мнению, Москва и в дальнейшем будет манипулировать, уклоняться и придумывать поводы, чтобы сорвать любые переговоры. Путин демонстрирует стремление продолжать войну и не рассматривает прекращение боевых действий даже при сценариях, выгодных для России. Он выражает надежду, что США это осознают и будут направлять давление на тех, кто действительно ответственен за эскалацию конфликта.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Опубликованные "пленки Ушакова-Уиткоффа" и "файлы Эпштейна" могут повлечь серьезные политические и имиджевые потери для президента США и его команды. По словам директора Центра исследований проблем гражданского общества, политолога Виталия Кулика, все больше проявляется внутреннее сопротивление в отношении Дональда Трампа и движения MAGA.

Во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

