Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

Шмыгаль подготовит детальные предложения для изменений и представит их Кабинету министров на утверждение.

Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Президент встретился с Денисом Шмыгалем Кириллом Будановым

Президент объявил об изменении плана обороны Украины

Буданов доложил о ситуации с безопасностью и политической ситуации

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Денисом Шмыгалем и руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым и заявил, что пришло время изменить план обороны Украины.

Денис Шмыгаль подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету министров на утверждение. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Несколько ключевых элементов. Уже время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шмыгаль также доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, а также о мерах защиты.

Зеленский добавил, что правительство и Министерство обороны полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку дронов для боевых бригад.

В частности 28 ноября профинансирован очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования "Линии дронов" дополнительно направили 8 млрд грн.

Также президент добавил, что 29 ноября имел совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Кирилл доложил о ситуации с безопасностью, о политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах. Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров", - подытожил президент.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что активная фаза боевых действий может продолжаться как минимум до конца текущего года, а ресурсы России позволят ей воевать до лета 2026-го.

По мнению эксперта, вероятность достижения перемирия в 2025 году существует, однако она остается низкой.

"Думаю, что активные боевые действия могут прекратиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность", - отметил Гетьман.

Подготовка к переговорам с США - последние новости

Напомним, как писал Главред, Владимир Зеленский сообщил о подготовке к срочным переговорам с Соединенными Штатами Америки, которые запланированы на ближайшее время. Для этого глава государства сформировал обновленную делегацию.

Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель - прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет уступать свои территории ради мира. По его словам, сейчас Украина готова обсуждать только определение линии разграничения территорий.

