'Я не сомневаюсь': раскрыто, кто 'слил' переговоры Виткоффа с помощником Путина

Утечки в СМИ выгодны "партии войны" РФ, которая стремится сорвать мирные процессы и отстранить США от влияния на урегулирование конфликта, отметил Подоляк.

Подоляк рассказал, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

О чем сказал Подоляк:

"Слив" переговоров Виткоффа и Ушакова повлияет на внутриполитическую ситуацию в России и США

Стоять за этим скандалом может российская "партия войны"

Цель "слива" заключается в том, чтобы сорвать мирные процессы

Россияне могли умышленно "слить" переговоры спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и помощника российского диктатора и военного преступника Путина в СМИ, чтобы затормозить мирный процесс. Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, многочисленные информационные утечки о подготовке предложений в США и двусторонних отношениях между Вашингтоном и Москвой будут влиять прежде всего на внутреннюю политическую ситуацию этих стран.

Он подчеркнул, что это не касается Украины, а лишь повестки дня внутри других государств.

"Я не сомневаюсь, что за сливом стоит "партия войны" в самой Российской Федерации. Они не заинтересованы в окончании войны. И сам Путин, мягко говоря, не заинтересован, он заинтересован в продолжении войны. Война дает ему субъектность. Война дает ему возможность контролировать и внутреннее пространство, и быть в глобальной повестке дня насколько-то значимым", - считает гость эфира.

Подоляк также отметил, что война создает возможности для заработка отдельных россиян, которые будут активно мешать мирному процессу и вредить репутации Трампа и США в целом.

"Поэтому я считаю, что подавляющее большинство аргументов свидетельствует о том, что сама Россия и часть российской элиты и осуществили этот слив", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что главная цель россиян - вернуть ситуацию к интенсивной, разрушительной фазе войны. Вторая задача Кремля, и лично Путина, заключается в том, чтобы устранить Соединенные Штаты от процесса урегулирования, ведь именно они имеют наибольшие ресурсы и существенное влияние на Россию.

По его словам, Москва стремится выбить США из актуальной повестки дня, лишить Украину американской военной поддержки, ограничить продажу вооружения Европе и уменьшить давление Вашингтона по санкциям, в частности в сфере нефти и газа.

"Эти сливы позволяют в России "партии войны" отказываться от попыток найти какое-то решение в рамках замораживания войны, в рамках остановки боевых действий и так далее", - резюмировал он.

Что заставит Кремль отступить в войне - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 каналу подчеркнул, что европейские заявления о намерении ослабить Россию должны сопровождаться реальными действиями.

Он считает, что именно санкции способны стать главным инструментом воздействия на Кремль, тем более что торговый оборот между США и Россией сейчас фактически мизерный - около 3-4 миллиардов долларов в год.

Клочок убежден, что усиление санкций может заставить Россию идти на уступки, поскольку военное решение конфликта он не считает реалистичным. По его мнению, российская экономика уже находится на грани, хотя это критическое состояние измеряется не днями, а месяцами.

Какое влияние имеют санкции на Россию

"Слив" переговоров Виткоффа и Ушакова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный посланник президента США Стив Уиткофф 14 октября провел телефонный разговор с помощником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, в ходе которого советовал, как России правильно подавать Трампу предложения по "мирному соглашению" с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась запись этого разговора.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обнародованную Bloomberg стенограмму общения Виткоффа с помощником Путина. Трамп не видит в действиях своего представителя ничего чрезвычайного, назвав это "стандартной практикой" и особенностью работы посредника.

Также опубликована запись переговоров Ушакова со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым, в которой обсуждалось, как выдать российский план завершения войны за американский.



О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

