"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

Руслан Иваненко
26 ноября 2025, 18:43
Россия наращивает штурмы на Покровском направлении, задействуя беспрецедентные силы и технику с начала вторжения.
Покровск, ВСУ
Враг несет рекордные потери под Покровском / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

Кратко:

  • РФ стягивает беспрецедентное количество пехоты, техники и дронов под Покровском
  • Украинские войска сдерживают штурмы, противник не имеет продвижений
  • Потери РФ под Покровском - самые большие с 2022 года

Украинские защитники на Покровском направлении фиксируют беспрецедентную концентрацию российских сил - такого количества пехоты, техники, авиации и дронов противник не применял с 2022 года. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, передает УНИАН.

Он отметил, что для полного выравнивания ситуации необходимы значительные ресурсы и дополнительный личный состав Сил обороны, ведь враг тратит "огромные усилия и материально-технические средства", штурмуя украинские позиции буквально каждый час.

Защитники сдерживают атаки

Несмотря на это, бригаде "Рубеж" удается удерживать оборону: противник не имеет успехов в продвижении.

"Хотя количество пехоты и техники вместе с авиацией и дронами, которую враг использует такое, с которым мы еще с 2022 года не сталкивались", - подчеркнул Черняк.

Офицер отметил и беспрецедентные потери россиян на этом направлении: по его словам, таких масштабов ликвидированных и взятых в плен оккупантов не было с начала полномасштабного вторжения.

Черняк добавил, что российские войска несут потери, которые ни одна армия мира не смогла бы себе позволить: "Россияне теряют гораздо больше своих людей, чем приобретают территорий... Но мы имеем дело с Россией и если им так нравится умирать, то бригада "Рубеж" им в этом поможет".

По его словам, враг сейчас делает акцент на попытках уничтожения украинской логистики, однако об окружении речь не идет - ситуация просто крайне напряженная.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Черняк также рассказал, что российских штурмовиков украинские защитники называют "воинами-одноразками".

"С "Мавиков" им сбрасывают, скорее всего, очень сильные обезболивающие и батареи к радиостанциям, а о воде и еде, в основном, речь не идет", - отметил он.

Он уточнил, что в штурмовых группах, которые действовали на Покровском направлении, преобладают "наиболее маргинальные слои населения РФ". "Когда мы берем пленных, то среди них много с ВИЧ/СПИДом и гепатитами всех возможных типов, отсутствуют зубы", - добавил офицер.

Ситуация на направлении Мирнограда - мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация в районе Мирнограда на Донетчине остается одной из самых сложных на всей линии фронта. Российские войска перебросили сюда значительные резервы - от отдельных батальонов и полков до полноценных бригад, фактически формируя группировку, соизмеримую с армейской.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил руководитель отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Писаренко, оценивая оперативную обстановку на направлении.

По его словам, противник не прекращает интенсивных штурмов, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. В то же время подразделения 79-й бригады удерживают свои позиции, компенсируя численное превосходство врага профессионализмом и подготовкой.

Писаренко отметил, что россиянам удается продвигаться лишь на считанные метры в "серой зоне", однако закрепиться на этих участках они не могут из-за постоянного огневого воздействия украинских сил.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска не смогут захватить Покровск Донецкой области до конца года, однако попытки оккупации города продолжатся. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net. По его словам, россияне продолжают накапливать силы на Покровском направлении - сейчас там сосредоточено более 100 тысяч оккупантов.

Кроме того, ситуация на некоторых участках фронта может стать критической из-за быстрого продвижения российских оккупационных войск. Об этом заявил подполковник ВСУ Третьего армейского корпуса Максим Жорин в заметке в Telegram.

Напомним, что Россия активизировала наступление в районе Гуляйполя и пытается отрезать город с севера и продвинуться с восточного и северо-восточного направлений, отмечается в свежем отчете ISW.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

война в Украине линия фронта Покровск новости Украины Фронт Бои в Донецкой области
