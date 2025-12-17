Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

Судя по проекту, улица должна была превратиться в ансамбль с массивными башнями со шпилями, колоннами и значительно более узкой проезжей частью.

Проект Гольца по застройке Крещатика 1944 года / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

В сети показали нереализованный проект перестройки Крещатика 1944 года

План предусматривал снос старых зданий и сужение улицы

Крещатик, который сегодня считается сердцем столицы и одним из самых популярных мест для прогулок, мог выглядеть совсем иначе. В 1944 году, сразу после освобождения Киева, архитектор Георгий Гольц разработал масштабный проект полной перестройки главной улицы города. Этот замысел так и не воплотили, но его визуализация сохранилась.

Редкий снимок опубликовал в своем Telegram-канале киевский экскурсовод и YouTube-блогер Кирилл Степанец. На фото - амбициозная концепция, которая предусматривала фактический снос исторической застройки Крещатика и создание монументальной архитектурной оси.

Нереализованный проект застройки Крещатика. 1944 год / Фото: Telegram Кирилла Степанца

Судя по проекту, улица должна была превратиться в ансамбль с массивными башнями со шпилями, колоннами и значительно более узкой проезжей частью. Такой подход полностью менял бы характер центра Киева, делая его более торжественным и закрытым, чем современное открытое пространство.

Сегодня Крещатик - это 1,3 километра главной столичной магистрали, проходящей через Печерский и Шевченковский районы и соединяющей Бессарабку с Майданом Независимости. Улица стала символом города, и трудно представить ее в другом виде.

Архивный проект Гольца - напоминание о том, как легко могла измениться история городского пространства, если бы послевоенные планы реализовались. Крещатик остался таким, каким мы знаем его сегодня, - и именно это, как отмечает Степанец, можно считать настоящей удачей.

О персоне: Кирилл Степанец Кирилл Степанец - украинский блогер, краевед и исследователь Киева и Чернобыльской зоны отчуждения. С юности увлекался подземным Киевом, исследовал коллекторы и реки, что стало его особой "визитной карточкой". Впоследствии он превратил это увлечение в профессию: организовывает экскурсии, пишет книги и статьи, а также ведет популярный YouTube-канал STEPANETS, где показывает малоизвестные уголки столицы, урбанистические легенды и исторические локации. Степанец является автором проекта "Скрытый Киев", участвовал в создании Музея ВДНХ, активно работает экскурсоводом и публицистом. Благодаря сочетанию приключенческого формата с историческими исследованиями он приобрел широкую популярность среди молодой аудитории, а в 2024 году вошел в рейтинг "Топ-50 блогеров Украины" по версии журнала Фокус.

