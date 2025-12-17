Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

Кратко:
- Как изменилась женщина
- Что с ней сделали
Украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.
На этот раз героиней перевоплощения стала женщина по имени Ольга, которой 64 года. Ее дочь обратилась в студию, чтобы поддержать свою маму и подчеркнуть ее красоту.
"У старшего поколения женщин не принято думать о себе – муж, работа, дом…Маме 64 года. Всю жизнь работала: 25 лет в троллейбусном депо, 15 — в строительном гипермаркете. Уход за собой – стрижка раз в несколько месяцев и домашняя покраска. Сейчас муж болеет, мама всю себя посвящает ему. На себя совсем не осталось…Спасибо, что не проигнорировали мое сообщение", - написала дочь.
И вот что получилось у профессионалов, которые превратили женщину в самую настоящую красавицу.
The One Makeup Beauty Studio
The One Makeup Beauty Studio — б’юті-студія в Україні, яка спеціалізується на макіяжі, зачісках, перевтіленнях і створенні образів для клієнтів.
Її Instagram-акаунт використовують як основну платформу для демонстрації робіт: до/після макіяжів і зачісок, трансформацій, стайлінгу, що показує спектр можливих змін і кінцевий результат для клієнтів.
