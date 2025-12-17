Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

Студия макияжа показала, как с помощью правильного макияжа выглядеть стильно в любом возрасте.

Стильное перевоплощение 64-летней женщины / Коллаж Главред, фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Кратко:

Как изменилась женщина

Что с ней сделали

Украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.

На этот раз героиней перевоплощения стала женщина по имени Ольга, которой 64 года. Ее дочь обратилась в студию, чтобы поддержать свою маму и подчеркнуть ее красоту.

Удивительное перевоплощение женщины Ольги / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

"У старшего поколения женщин не принято думать о себе – муж, работа, дом…Маме 64 года. Всю жизнь работала: 25 лет в троллейбусном депо, 15 — в строительном гипермаркете. Уход за собой – стрижка раз в несколько месяцев и домашняя покраска. Сейчас муж болеет, мама всю себя посвящает ему. На себя совсем не осталось…Спасибо, что не проигнорировали мое сообщение", - написала дочь.

Удивительное перевоплощение женщины Ольги / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

И вот что получилось у профессионалов, которые превратили женщину в самую настоящую красавицу.

Как сейчас выглядит Ольга / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Как сейчас выглядит Ольга / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Как сейчас выглядит Ольга / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Как сейчас выглядит Ольга / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Студия помогает преобразиться женщинам бесплатно, чтобы подчеркнуть их красоту.

The One Makeup Beauty Studio The One Makeup Beauty Studio — б’юті-студія в Україні, яка спеціалізується на макіяжі, зачісках, перевтіленнях і створенні образів для клієнтів. Її Instagram-акаунт використовують як основну платформу для демонстрації робіт: до/після макіяжів і зачісок, трансформацій, стайлінгу, що показує спектр можливих змін і кінцевий результат для клієнтів.

