Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

Стилисты сделали из многодетной матери стильную красавицу.

https://glavred.info/fashion/mnogodetnaya-mama-stala-stilnoy-krasotkoy-udivitelnoe-perevoploshchenie-dnepryanki-10720037.html Ссылка скопирована

Перевоплощение многодетной матери / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинские женщины, несмотря на войну и жестокое нападение террористической России, продолжают жить свои жизни и оставаться самыми красивыми и ухоженными в мире.

Одна украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.

Перевоплощение мамы Юли / Фото скриншот

На этот раз, героиней удивительного преображения стала многодетная мама Юлия из Днепропетровской области. Героине на момент преображения было 40 лет.

видео дня

Перевоплощение мамы Юли / Фото скриншот

"Женщина, живущая в опасной зоне из-за боевых действий. Но, несмотря на все трудности, Юля продолжает работать над собой и не позволяет обстоятельствам забрать ее веру в лучшее. Она из тех женщин, о которых говоришь: "Сильная. Старательная. Светлая", - пишут феи красоты.

Перевоплощение мамы Юли / Фото скриншот

На странице сказано, что Юлия приехала на поезде из Днепропетровской области. "В этом видео вы увидите, как она выглядела "до", как одевалась - и какой удивительной стала после перевоплощения. Она — человек большой благодарности, и его отклик после перевоплощения был таким искренним и теплым, что невозможно читать без эмоций", - пишут авторы преображения.

Перевоплощение мамы Юли / Фото скриншот

Перевоплощение мамы Юли / Фото скриншот

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред