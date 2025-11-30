Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

Украинские женщины, несмотря на войну и жестокое нападение террористической России, продолжают жить свои жизни и оставаться самыми красивыми и ухоженными в мире.
Одна украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.
На этот раз, героиней удивительного преображения стала многодетная мама Юлия из Днепропетровской области. Героине на момент преображения было 40 лет.
"Женщина, живущая в опасной зоне из-за боевых действий. Но, несмотря на все трудности, Юля продолжает работать над собой и не позволяет обстоятельствам забрать ее веру в лучшее. Она из тех женщин, о которых говоришь: "Сильная. Старательная. Светлая", - пишут феи красоты.
На странице сказано, что Юлия приехала на поезде из Днепропетровской области. "В этом видео вы увидите, как она выглядела "до", как одевалась - и какой удивительной стала после перевоплощения. Она — человек большой благодарности, и его отклик после перевоплощения был таким искренним и теплым, что невозможно читать без эмоций", - пишут авторы преображения.
