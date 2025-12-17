Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

В Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Графики отключения света на 18 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

В Украине 18 декабря будут действовать графики почасовых отключений

Свет будут выключать не во всех регионах

Время и продолжительность отключений могут меняться

В четверг, 18 декабря, в Украине снова будут вводить графики почасовых отключений электроэнергии. Однако ограничения коснутся не всех регионов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности", - говорится в сообщении. видео дня

Причиной таких мер являются последствия массированных ракетных и дроновых атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Для сохранения ее стабильности диспетчеры вынуждены применять временные ограничения потребления.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность отключений могут меняться. Жителям советуют проверять актуальные графики для своего адреса на официальных сайтах и страницах облэнерго в регионах.

Также энергетики призывают украинцев экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда свет подается по графику.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Где ситуация с электроэнергией хуже всего - мнение эксперта

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев рассказал в интервью Главреду, что Киев и ряд регионов Украины оказались под серьезной угрозой отключений электроэнергии из-за целенаправленных ударов России по критической инфраструктуре.

По его словам, удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые принадлежат коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", грозят масштабными проблемами из-за отсутствия запасных частей и резервных трансформаторов. Это может привести к длительным отключениям и создать политическое давление на город. Уже сейчас в Киеве действуют одни из самых жестких графиков ограничений электроснабжения.

"Кроме столицы, критической остается ситуация в Черниговской области - об этом мы уже говорили. Также сложная ситуация на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и на подконтрольной Украине части Донецкой области", - добавил Игнатьев.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в декабре Укрэнерго прекратило публиковать объемы ограничений и количество очередей отключений из-за существенных различий в энергетической ситуации между регионами. Энергетический эксперт Михаил Гончар пояснил, что проблемы сохраняются в Одесской, Полтавской областях и в Киеве, тогда как на западе страны ситуация лучше.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство пересмотрело перечни объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить не менее 800 МВт электромощности и сократить продолжительность и масштабы отключений света. Из списков исключили потребителей до 100 кВт и объекты с подключением некритических пользователей.

Кроме этого, из-за последствий массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре в Одесской области ввели чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Причина - нарушение условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

