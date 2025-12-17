Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

Дарья Пшеничник
17 декабря 2025, 16:12
773
Украинцам необходимо реагировать на сигналы воздушной тревоги и следить за информацией о пусках и движении ракет и дронов.
РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить
РФ готовится к новому массированному обстрелу / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Что известно:

  • Россияне готовятся к новому массированному обстрелу
  • Под атакой может быть Киев и Львов
  • Обстрел может произойти в течение трех суток

Стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу. В течение суток выполнено еще четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в пределах западных и центральных регионов РФ. Об этом пишут мониторы.

видео дня

Согласно расчетам накоплено 1220 БПЛА, зафиксирована транспортировка ударных и имитационных дронов на пусковые позиции. Вероятно, 6-10 снаряженных бортов ТУ-95МС и ТУ-160 находится на аэродромах вылета.

Также враг подготовил крылатые ракеты воздушного и морского базирования - "Х-69/Искандер-К" и "Калибр" (залп до 16 единиц), а также до 5 самолетов МиГ-31К.

Вероятные цели

Мониторинговый канал считает, что предупреждения действуют для половины Украины, однако несколько выделяются по количеству предупреждений Киев и Львов.

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить
Что известно о ТУ-95 и ТУ-160 / Инфографика Главреда

"Враг продолжает передислокацию стратегической авиации, заканчивая подготовку к массированному ракетному удару", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ информацию о подготовке врага к возможному удару пока не комментировали.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, 13 декабря российские оккупанты нанесли по Украине удары ракетами и дронами. Они били по объектам энергетики. Основной удар был по югу Украины и по Одесской области. В результате атаки было повреждено более 10 гражданских объектов в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Черкасской областях.

Кроме того, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю россияне осуществили пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

Рекомендуем ознакомиться:

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:34Фронт
Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:33Экономика
РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

Последние новости

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

16:15

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Реклама
16:12

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:01

"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвалВидео

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

14:24

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:17

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

Реклама
13:59

Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

13:57

Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

13:46

Украинский перевод знают единицы: чем можно заменить фразу "потерял дар речи"Видео

13:46

Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

13:40

"Это отдаляет возможность мира": Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко

13:35

Осквернение флага: блогерша Верба угодила в скандал

13:30

"Об этом надолго забыли": Иво Бобул заговорил после смерти Степана Гиги

13:14

Евро перескочил новую отметку: на наличном рынке Украины неудержимо растет курс

13:07

РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для наступления - Сырский

12:34

Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

12:32

Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

12:29

День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

12:22

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:12

Леся Никитюк рассекретила нежное прозвище сына — детали

12:05

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

11:55

РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

11:50

В Украине после перемирия может начаться гражданская война – Залужный

11:12

Взрывы на крупном НПЗ и нефтебазе РФ: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

11:09

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

10:54

Оккупанты обманывают руководство, чтобы скрыть провал на важном участке фронта

Реклама
10:53

Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо" – кто он

10:52

Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом

10:50

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

10:31

Бывшая Цимбалюка обратилась к нему на фоне слухов о воссоединении — детали

10:22

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрпризВидео

10:09

Как российские оккупанты изменили тактику ударов по Украинемнение

10:08

Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом

09:52

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять