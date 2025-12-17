РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

Украинцам необходимо реагировать на сигналы воздушной тревоги и следить за информацией о пусках и движении ракет и дронов.

https://glavred.info/ukraine/rf-zakanchivaet-podgotovku-k-novomu-massirovannomu-udaru-po-ukraine-kuda-i-chem-budet-bit-10724957.html Ссылка скопирована

РФ готовится к новому массированному обстрелу / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Что известно:

Россияне готовятся к новому массированному обстрелу

Под атакой может быть Киев и Львов

Обстрел может произойти в течение трех суток

Стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу. В течение суток выполнено еще четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в пределах западных и центральных регионов РФ. Об этом пишут мониторы.

видео дня

Согласно расчетам накоплено 1220 БПЛА, зафиксирована транспортировка ударных и имитационных дронов на пусковые позиции. Вероятно, 6-10 снаряженных бортов ТУ-95МС и ТУ-160 находится на аэродромах вылета.

Также враг подготовил крылатые ракеты воздушного и морского базирования - "Х-69/Искандер-К" и "Калибр" (залп до 16 единиц), а также до 5 самолетов МиГ-31К.

Вероятные цели

Мониторинговый канал считает, что предупреждения действуют для половины Украины, однако несколько выделяются по количеству предупреждений Киев и Львов.

Что известно о ТУ-95 и ТУ-160 / Инфографика Главреда

"Враг продолжает передислокацию стратегической авиации, заканчивая подготовку к массированному ракетному удару", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ информацию о подготовке врага к возможному удару пока не комментировали.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, 13 декабря российские оккупанты нанесли по Украине удары ракетами и дронами. Они били по объектам энергетики. Основной удар был по югу Украины и по Одесской области. В результате атаки было повреждено более 10 гражданских объектов в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Черкасской областях.

Кроме того, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю россияне осуществили пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

Рекомендуем ознакомиться:

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред