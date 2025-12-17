Укр
Читать на украинском
Оккупанты обманывают руководство, чтобы скрыть провал на важном участке фронта

Анна Косик
17 декабря 2025, 10:54
Силы обороны улучшили свое положение на Харьковщине, в то время как оккупанты заявили об "успехе" на этом же участке фронта.
Купянское направление, армия рф
Как изменилась ситуация на Харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сказал командир:

  • На Харьковщине враг хочет расширить серую зону
  • В районе Купянска ситуация для ВСУ улучшилась
  • В Харьковской области наступление РФ не останавливается

Оккупационные войска страны-агрессора России на Харьковском направлении продолжают попытки нарушить украинскую логистику, а также накапливать силы в тылу подразделений Сил обороны.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал командир 2-го механизированного батальона 125-ОМБр 3-го Армейского корпуса "Дарвин". По его словам, враг стремится расширить серые зоны на Харьковщине.

Какой план у оккупационных сил РФ

Сейчас оккупанты нацелены на нарушение линий снабжения ВСУ и инфильтрацию в тыл украинских подразделений. Но даже несмотря на постоянное давление врага на отдельных участках фронта в Харьковской области ситуацию Силам обороны удается улучшать. Речь идет в частности о районе Купянска.

"Действительно, ситуация на этом направлении выглядит гораздо лучше, чем враг докладывает своему руководству. Россияне были в Купянске и в наших относительных тылах. Там они накапливались и рассредоточивались. Впрочем, нам удалось уже нарушить логистику уже оккупантам, потом локализовав врага в застройке мы его постепенно уничтожили", - пояснил "Дарвин".

В Купянске до сих пор остается несколько вражеских групп, но они не представляют большой угрозы. В то же время на других направлениях на Харьковщине оккупанты постоянно идут в наступление, однако военный убежден, что Силы обороны способны сдержать врага.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Как российское командование реагирует на провал оккупантов под Купянском

Главред писал, что по данным партизанского движения Атеш, Генштаб России "лихорадит" из-за проваленных дедлайнов по захвату украинских городов - Купянска и Покровска.

Неспособность Валерия Герасимова обеспечить выполнение ключевых стратегических задач, таких как взятие в ранее поставленные сроки Купянска, привела к тому, что в кабинетах главного органа военного управления РФ царит хаос.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в последние дни оккупанты на Харьковском направлении сдаются в плен. Среди пленных есть не только россияне, но и наемники из стран третьего мира. Впрочем, о гражданах каких стран идет речь, он не уточнил.

Ранее стало известно, что в районе центральной городской больницы Купянска было заблокировано более трех десятков военнослужащих 121-го и 122-го мотострелковых полков. Кроме того, еще несколько групп оккупантов спрятались в подвалах близлежащих жилых домов и фактически не имеют возможности покинуть позиции.

Накануне стало известно, что украинские военные очень осторожно освобождают Купянск, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат.

Об источнике: 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада

125 ОВМБр - военное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины во Львове. Состоит в составе 3-го армейского корпуса. В марте 2022 года была сформирована как 125-я отдельная бригада территориальной обороны. В конце июля 2025 года бригада была переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду.

война в Украине Купянск Харьковская область Купянское направление Фронт
