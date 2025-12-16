"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

Кремль отказывается от рождественского перемирия и настаивает на собственных условиях переговоров.

США пытаются остановить боевые действия до Рождества / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

Германия предложила рождественское перемирие

Кремль официально отверг инициативу

Переговорный процесс рискует зайти в паузу

Канцлер Германии призвал Россию объявить перемирие на время Рождества, однако в Кремле эту инициативу отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не поддерживает такое предложение.

Позиция Кремля

Комментируя ситуацию, политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что позицию Кремля можно объяснить "эгоизмом" и стремлением навязывать собственные условия. По его словам, в переговорном процессе в ближайшее время возможна пауза, поскольку Украина не поддается внешнему давлению.

Эксперт отметил, что в США действительно заинтересованы в прекращении боевых действий до Рождества, однако реализовать это пока невозможно. Кремль, по его словам, уже отверг идею "рождественского перемирия", инициированную немецким политиком Фридрихом Мерцем.

Давление Москвы

Фесенко отметил, что Москва пытается добиться давления именно на Киев, чтобы Украина согласилась на условия, выгодные только России, в частности по выводу войск с Донбасса. В то же время позиция президента Владимир Зеленский остается неизменной - на такие требования Киев не соглашается.

"Относительно "рождественского перемирия" - его предложил Мерц. А россияне так не любят. Они любят, когда они предлагают и диктуют правила", - подчеркнул политолог, добавив, что России все же придется демонстрировать США определенные "конструктивные шаги", сохраняя при этом жесткую позицию по Донбассу.

Также Фесенко отметил, что для уменьшения агрессивности российских требований ключевой является стабилизация ситуации на фронте, ведь военная составляющая остается одной из определяющих в переговорном процессе.

Почему мирный план США не продвигается - мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии Главреду отметил, что несмотря на заявления спецпредставителя США Стивена Уиткоффа о "серьезном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине, реальный процесс практически не продвигается. По его словам, основная причина - Вашингтон продвигает требования России, которые Киев не может принять.

"США действуют так, потому что Россия четко заявила: любые изменения в "мирный план" США, предложенные Украиной и Европой, они не поддержат. То есть Москва требует или полного выполнения своих условий, или никаких договоренностей. И даже если частично начнут выполняться условия РФ, не факт, что это принесет результат", - пояснил Олещук.

Мирный план США - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный план должен быть справедливым для Украины и предотвращать повторную агрессию со стороны России. По его словам, Украина не ведет прямого диалога с Москвой, а обсуждает позиции РФ через США. Сейчас Вашингтон еще не предоставил официального ответа на обновленные украинские предложения.

Кроме этого, США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, но с ультиматумом. У Трампа утверждают, что предложение нужно принять сейчас, иначе следующее будет менее выгодным.

Напомним, что двухдневные переговоры в Берлине между Украиной, США и европейскими партнерами позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

