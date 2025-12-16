Украинцам рекомендуют в декабре раскладывать вату на кухне: для чего

Рассказываем о нескольких ароматах, которые очень отпугивают грызунов.

Как вывести грызунов из дома - какого запаха боятся мыши/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels

Вы узнаете:

Какого запаха боятся мыши

Как вывести грызунов из дома

С наступлением зимних холодов в доме возрастает риск появления вредителей. Именно в декабре, когда темных часов суток становится больше, грызуны активизируются в поисках тепла и пищи.

Главред расскажет о простом лайфхаке, который поможет отпугнуть нежелательных гостей.

Зимой крысы становятся особенно активны вечером и ночью, они прокрадываются в дом и могут погрызть еду или нанести вред проводке. Чтобы предупредить эту проблему, специалисты советуют использовать ватные шарики. Об этом пишет Express.

Как отпугнуть грызунов из дома

Рекомендуем разложить на кухне ватные шарики, их достаточно лишь смочить в сильных ароматах, которые грызуны очень сильно не любят.

Наиболее эффективными являются ароматы:

лаванды;

перечной мяты.

Эти запахи грызуны категорически не переносят. Они маскируют их феромонные следы, с помощью которых животные ориентируются и общаются. Достаточно разложить смоченную ватку в углах кухни, под раковиной и возле мусорных баков, и пространство с резким ароматом станет для них непригодным.

Эксперт по вопросам утилизации Найджел Кемп советует закрывать щели и трещины, если они есть в доме, чтобы минимизировать вход грызунов. Также рекомендуем плотно закрывать контейнеры с мусором и пищевыми продуктами, потому что плохие запахи привлекают внимание грызунов.

