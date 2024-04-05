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Крысы убегут из сада сами: эксперт назвала лучший природный отпугиватель

Юрий Берендий
5 апреля 2024, 15:54
Крысы могут поедать растения и разрушать тяжелый труд садовода, но, к счастью, существует решение, которое поможет навсегда избавиться от этих вредителей.
Крысы убегут из сада сами: эксперт назвала лучший природный отпугиватель
Как избавиться от крыс - эксперт назвала лучший природный отпугиватель / Коллаж Главред, фото: pixabay

Весна - это время, когда многие люди высаживают свои овощные культуры или летние цветы, но их тяжелый труд может быть легко сведен на нет, если крысы проникнут в сад.

Крысы съедают любой урожай или только что высаженные семена в садах, но они также известны тем, что роют норы в почве, вырывая корни, что может привести к гибели растений. Кроме того, крысы размножаются очень быстро и могут рожать до 14 малышей в одном приплоде, а самки могут иметь до 10 приплодов в год, что означает, что садоводы должны действовать быстро, чтобы удержать крыс подальше от себя.

Лорин Нильсен, эксперт по борьбе с вредителями, рассказала, что крысы могут быть "самым большим кошмаром", от которого нужно избавиться, но существует много естественных методов садоводства, которые помогут удержать их подальше без использования токсичных химикатов, сообщает Express.

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"К счастью, существует много естественных способов отпугивания грызунов, чтобы ваши культуры и цветы прекрасно росли в течение всего сезона", - отметила она.

Как избавиться от крыс в саду естественным путем

Один из самых эффективных способов отпугнуть крыс - просто посадить мяту и другие травы с сильным запахом по периметру сада.

Крысы имеют очень чувствительные носы и, естественно, будут держаться подальше от сильных запахов растений, которые они, вероятно, считают токсичными.

Мяту абсолютно безопасно держать в саду, но крысы с меньшей вероятностью будут оставаться там, где, по их мнению, нет еды или еда может быть ядовитой.

"Запах мяты является естественным отпугивателем для грызунов. Это делает ее прекрасным дополнением к любому саду. Поставьте несколько горшков по периметру сада и внутри теплицы. Если вы не хотите, чтобы за другим растением ухаживали, вы также можете разбросать сушеную мяту вокруг отверстий теплицы. Или же намочите ватные шарики в мятном масле и пусть они выполняют свою работу. Только не забывайте заменять их каждые пару недель", - рассказала эксперт.

Мята, как правило, является самым эффективным растением в вашем саду для отпугивания крыс, но другие травы с сильным запахом, посаженные рядом с ней, имеют больше шансов отпугнуть этих вредителей.

"Кроме мяты, большинство крыс и мышей отпугивают сильные травяные ароматы, такие как базилик, эхинацея, чеснок и тимьян. Чтобы отпугнуть грызунов, посадите бордюр из этих трав по периметру сада. Как только грызуны почувствуют их запах, они подумают, что вашему саду нечего предложить, и уйдут прочь", - резюмировала она.

Лук также является еще одной культурой, которую можно посадить на огороде, или же вы можете положить сырую луковицу возле растений, чтобы навсегда отпугнуть крыс.

"Подумайте о том, чтобы выращивать лук, лук-порей и чеснок на внешней стороне ваших грядок. Это, как правило, отпугивает многих вредителей, а не только грызунов. Когда вы посвятили бесчисленное количество часов тщательному уходу за своим садом, последнее, о чем вы хотите беспокоиться, - это нашествие грызунов, которые все это уничтожают. Сделав несколько дополнительных шагов, чтобы удержать грызунов подальше, вы сможете сохранить свой сад плодоносящим в течение всего сезона", - советует Лорин Нильсен.

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