Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

Христианство возникло после буддизма в I в. н. э. между иудеями Палестины, а затем распространилось на земли Римской империи. Эту мировую религию составляют три главных направления: православие; католицизм; протестантизм.
Давайте разберемся, чем же отличаются католики от православных.
Чем отличаются католики от православных простыми словами?
Наиболее заметным отличием является крест. Католики имеют лаконичный четырехугольный крест, чаще всего без украшений и гравировок. А у православных есть шестиугольный или восьмиугольный крест с распятием и молитвами, рассказали на канале Kozak UA.
Вторым отличием является крестное знамение. Православные крестятся справа налево тремя пальцами, а католики — слева направо пятью пальцами.
Католики крестятся способом обливания, а православные — погружением в воду. Также в западном обряде миропомазание совершает только епископ и только для взрослых. В восточном обряде священники совершают миропомазание взрослым и детям.
В православье есть иконы, в католицизме — живопись. Также во время богослужения верующие православия должны стоять, а католичества — сидят.
А также:
- В католицизме считается, что усопшие попадают в чистилище, после чего им открывается путь в рай. Православие отрицает чистилище.
- В католицизме брак является святым и не допускает разводов, в отличие от православной веры.
- Католические священники не могут жениться, в отличие от православных.
- Католики причащаются только хлебом. А православные — хлебом и вином.
Можно ли ходить в католическую церковь православным?
Конечно, можете! Поскольку между православной и католической церквями налажены дружеские отношения, существует такая пасторская рекомендация: если нет возможности посетить свой храм, можно приходить и молиться православным – в католическом храме, а католикам – в православном.
Почему у католиков и православных разный календарь?
У христиан восточного обряда есть Юлианский календарь, а западного — Григорианский. Разница между ними составляет 13 дней. Однако Украина приближается к Европе, и теперь отмечает праздники вместе с Европой, то есть по Новоюлианскому. Он ближе к Григорианскому и астрономическим событиям.
Смотрите видео, в чем разница между католиками и православными:
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