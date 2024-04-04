Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

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Чем отличаются католики от православных / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Христианство возникло после буддизма в I в. н. э. между иудеями Палестины, а затем распространилось на земли Римской империи. Эту мировую религию составляют три главных направления: православие; католицизм; протестантизм.

Давайте разберемся, чем же отличаются католики от православных.

Чем отличаются католики от православных простыми словами?

Наиболее заметным отличием является крест. Католики имеют лаконичный четырехугольный крест, чаще всего без украшений и гравировок. А у православных есть шестиугольный или восьмиугольный крест с распятием и молитвами, рассказали на канале Kozak UA.

Вторым отличием является крестное знамение. Православные крестятся справа налево тремя пальцами, а католики — слева направо пятью пальцами.

Католики крестятся способом обливания, а православные — погружением в воду. Также в западном обряде миропомазание совершает только епископ и только для взрослых. В восточном обряде священники совершают миропомазание взрослым и детям.

В православье есть иконы, в католицизме — живопись. Также во время богослужения верующие православия должны стоять, а католичества — сидят.

А также:

В католицизме считается, что усопшие попадают в чистилище, после чего им открывается путь в рай. Православие отрицает чистилище.

В католицизме брак является святым и не допускает разводов, в отличие от православной веры.

Католические священники не могут жениться, в отличие от православных.

Католики причащаются только хлебом. А православные — хлебом и вином.

Можно ли ходить в католическую церковь православным?

Конечно, можете! Поскольку между православной и католической церквями налажены дружеские отношения, существует такая пасторская рекомендация: если нет возможности посетить свой храм, можно приходить и молиться православным – в католическом храме, а католикам – в православном.

Почему у католиков и православных разный календарь?

У христиан восточного обряда есть Юлианский календарь, а западного — Григорианский. Разница между ними составляет 13 дней. Однако Украина приближается к Европе, и теперь отмечает праздники вместе с Европой, то есть по Новоюлианскому. Он ближе к Григорианскому и астрономическим событиям.

Смотрите видео, в чем разница между католиками и православными:

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