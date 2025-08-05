Вреда больше, чем от саранчи: в Украине появился новый опасный вредитель

Потери урожая из-за этого вредителя могут достигать 100%.

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Где в Украине появилась томатная моль / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Каких вредителей зафиксировали в Украине

Как с ними бороться

В последние недели Украина столкнулась с нашествием саранчи. Эти вредители активно распространяются и уничтожают урожай. Однако, оказывается, появился еще один вредитель, который уничтожает посевы.

Главред решил разобраться, каких новых вредителей зафиксировали в Украине.

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Где появилась южноамериканская томатная моль

В Николаевском областном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что на юге Украины фермеры сталкиваются с новым опасным вредителем - южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta), которая уничтожает посевы. Карантин уже ввели в селе Шевченково на Николаевщине.

Чем питается томатная моль

Известно, что вредитель повреждает пасленовые культуры, но больше всего любит томаты. Гусеницы вредителя могут питаться на всех частях растений томатов и повреждать растения на всех стадиях роста.

"Они (гусеницы, - ред.) образуют большие мины на листьях, выгрызают длинные ходы в стеблях и побегах, зеленых плодах, вызывая значительные потери урожая, как в теплицах, так и в открытом грунте. Поврежденные плоды плохо хранятся, загнивают и теряют качество. Потери урожая могут достигать 100%", - говорится в сообщении.

Как выглядит томатная моль

Бабочка: небольшого размера (размах крыльев до 10 мм), коричнево-серая, с темными пятнами и штрихами на передних крыльях.

небольшого размера (размах крыльев до 10 мм), коричнево-серая, с темными пятнами и штрихами на передних крыльях. Гусеница: сначала сливочно-белая с темной головой, впоследствии становится светло-салатовой, на более поздних этапах - с красноватым оттенком. Имеет черную полоску за головой.

Как распространяется томатная моль

Южноамериканская томатная моль может распространяться вместе с:

свежими плодами томатов, перца, баклажанов;

рассадой, почвой;

упаковочными материалами, инвентарем.

тары, одежды и обуви работников.

Однако, естественная миграция бабочек ограничена. В основном вредитель передвигается на короткие расстояния.

Когда активны вредители / Инфографика: Главред

Как спасти урожай от томатной моли

На YouTube-канале "Прекрасные цветы, огороды, садик" рассказали, что эти вредители устойчивы к различным инсектицидам, поэтому от них трудно избавиться. Поэтому вместо химических инсектицидов следует использовать биопрепараты.

Автор также рассказала, какие биоинсектициды подходят для борьбы с томатной молью:

лепидоцид;

метаризин;

битоксибацилин;

актофит;

актарофит.

Как бороться с томатной молью - видео:

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Об источнике: YouTube-канал "Прекрасные цветы, огороды, садик" Файні квіти, городина, садочок - канал на YouTube, который посвящен выращиванию цветов, богатых урожаев овощей, фруктов, ягод на приусадебных участках, на дачах и в садах. Авторы канала более тридцати лет выращивают цветы, овощи, садовые деревья и ягодные кусты, используя различные технологии. Они делятся секретами получения больших урожаев и опытом.

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