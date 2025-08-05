Вреда больше, чем от саранчи: в Украине появился новый опасный вредитель

Вы узнаете:
- Каких вредителей зафиксировали в Украине
- Как с ними бороться
В последние недели Украина столкнулась с нашествием саранчи. Эти вредители активно распространяются и уничтожают урожай. Однако, оказывается, появился еще один вредитель, который уничтожает посевы.
Главред решил разобраться, каких новых вредителей зафиксировали в Украине.
Где появилась южноамериканская томатная моль
В Николаевском областном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что на юге Украины фермеры сталкиваются с новым опасным вредителем - южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta), которая уничтожает посевы. Карантин уже ввели в селе Шевченково на Николаевщине.
Чем питается томатная моль
Известно, что вредитель повреждает пасленовые культуры, но больше всего любит томаты. Гусеницы вредителя могут питаться на всех частях растений томатов и повреждать растения на всех стадиях роста.
"Они (гусеницы, - ред.) образуют большие мины на листьях, выгрызают длинные ходы в стеблях и побегах, зеленых плодах, вызывая значительные потери урожая, как в теплицах, так и в открытом грунте. Поврежденные плоды плохо хранятся, загнивают и теряют качество. Потери урожая могут достигать 100%", - говорится в сообщении.
Как выглядит томатная моль
- Бабочка: небольшого размера (размах крыльев до 10 мм), коричнево-серая, с темными пятнами и штрихами на передних крыльях.
- Гусеница: сначала сливочно-белая с темной головой, впоследствии становится светло-салатовой, на более поздних этапах - с красноватым оттенком. Имеет черную полоску за головой.
Как распространяется томатная моль
Южноамериканская томатная моль может распространяться вместе с:
- свежими плодами томатов, перца, баклажанов;
- рассадой, почвой;
- упаковочными материалами, инвентарем.
- тары, одежды и обуви работников.
Однако, естественная миграция бабочек ограничена. В основном вредитель передвигается на короткие расстояния.
Как спасти урожай от томатной моли
На YouTube-канале "Прекрасные цветы, огороды, садик" рассказали, что эти вредители устойчивы к различным инсектицидам, поэтому от них трудно избавиться. Поэтому вместо химических инсектицидов следует использовать биопрепараты.
Автор также рассказала, какие биоинсектициды подходят для борьбы с томатной молью:
- лепидоцид;
- метаризин;
- битоксибацилин;
- актофит;
- актарофит.
Как бороться с томатной молью - видео:
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Об источнике: YouTube-канал "Прекрасные цветы, огороды, садик"
Файні квіти, городина, садочок - канал на YouTube, который посвящен выращиванию цветов, богатых урожаев овощей, фруктов, ягод на приусадебных участках, на дачах и в садах. Авторы канала более тридцати лет выращивают цветы, овощи, садовые деревья и ягодные кусты, используя различные технологии. Они делятся секретами получения больших урожаев и опытом.
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