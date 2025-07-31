Лучше не выгонять со двора: какие птицы спасают от нашествия саранчи

В африканских народах одного из пернатых защитников называют "саранчовой птицей" или "пожирателем саранчи".

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Каких птиц боится саранча / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Какие птицы могут уничтожать саранчу

Какого пернатого друга называют "саранчовой птицей"

Этим летом нашествие саранчи охватило юг и восточный юг Украины. Вредители опустошая аграрные угодья. Оказывается, что бороться с полчищами саранчи могут птицы. Главред выяснил, какие пернатые друзья способны уничтожать саранчу.

Заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко Виталий Грищенко сообщил, что в Украине существует немало птиц, от воробьев до хищных птиц, которые едят саранчу.

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Однако, одно из наиболее важных мест в перечне "сараноидов" занимает белый аист.

"Причем настолько важное, что в языках некоторых африканских народов (где саранча - постоянная беда) его называют "саранчовой птицей" или "пожирателем саранчи"", - написал он.

Ученый отметил, что аисты охотно питаются прямокрылыми насекомыми - среди их любимых "блюд" кузнечики, сверчки и медведки. В этот же перечень входит и саранча.

Он отметил, что о том, как аисты уничтожают саранчу, есть немало свидетельств в научной и популярной литературе. Такие случаи случались в Украине, Европе и Африке.

Грищенко предполагает, что уничтожение саранчи и многих других опасных для человека животных стало одной из причин, почему аиста стали почитать как священную птицу.

Чем питается саранча / Главред - инфографика

Как привлечь аиста во двор

Чтобы аист поселился рядом с вашим домом, нужно создать соответствующие условия.

Например, гнездо должно быть не менее 1 метра в диаметре. Опора и основание должны быть прочными. Можно сварить колесо из арматуры, а основу для гнезда лучше всего заложить снопами из веточек. Затем снопики лучше полить мелом или известью, чтобы напоминало помет.

Минимальная высота над землей - 5 метров, хотя иногда аисты поселяются и значительно ниже.

Аисты не любят большой реки, песков, поэтому редко селятся вдоль глубокой воды. Они ищут травяные просторы, чтобы неподалеку были болота.

Самое главное важно помнить, что аисты ценят покой. Чрезмерный шум или частое присутствие людей возле гнезда может отпугнуть птиц.

Нашествие саранчи - что известно

Напомним, Главред писал, что на юге Украины наблюдается настоящее нашествие саранчи, которая уничтожает посевы злаковых, овощных, фруктовых, ягодных культур и даже цветы. Это представляет серьезную угрозу как для традиционных сельскохозяйственных угодий, так и для дикорастущих растений, формирующих экосистему региона. Местный фермер рассказал, как можно защитить урожай от саранчи.

Председатель Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский успокоил украинцев и заверил, что ситуация с саранчой не является критической. Появление вредителей в Украине спровоцировано войной, климатическими изменениями и разрушением экосистем. По его словам, нашествие саранчи - следствие экоцида России против Украины.

Ранее мы рассказывали, что больше всего любит саранча, и какие растения они уничтожают первыми.

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О персоне: Виталий Грищенко Грищенко Виталий Николаевич (18.10.1963, с. Мутин Кролевецкого района Сумской области) - украинский орнитолог и природоохранник, пишет Википедия.Получил образование в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко, специализировался по кафедре зоологии позвоночных, которую закончил с отличием в 1985 году.

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