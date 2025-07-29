Не катастрофа, но тревожный сигнал: кто виноват в нашествии саранчи в Украине

В Украине зафиксировано нашествие саранчи. Причина этого - война.

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Спасением от саранчи могут стать птицы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В чем причины нашествия саранчи в Украине

Какая ситуация с вредителем по регионам

Некоторые регионы Украины страдают от нашествия саранчи. Но это не является катастрофой. На самом деле ситуация и спровоцирована войной, климатическими изменениями и разрушением экосистем. Об этом заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский.

По его словам, вспышки саранчи случаются ежегодно.

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"Нашествие саранчи - следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, а и против всего мира", - сказал Чайковский в интервью Latifundist.

В причины нашествия саранчи в Украине:

повышение среднесуточной температуры;

изменение природно-климатических условий;

разрушение Каховской ГЭС;

война;

заброшенные земли возле фронта.

Чайковский добавил, что в 2024 году особый режим защиты растений был введен в Слобожанском поселковом совете Чугуевского района Харьковщины. В предыдущие годы очаги наблюдали в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях, а еще раньше - в южных регионах, в частности Одесской, Николаевской, Днепропетровской.

Как бороться с саранчой

Спасением от вредителей могут стать птицы. Например, в Запорожской области утки массово поедают саранчу, и, по словам местных жителей, не хотят есть ничего другого. Такие биологические методы контроля, как использование естественных врагов, уже помогли Пакистану справиться с нашествием саранчи.

Где в Украине атакует саранча

11 июля на территории Запорожской области впервые обнаружили очаг перелетной саранчи - на территории Кушугумской громады, сообщает Запорожская ОГА.

На территории Коммунарского района Запорожья ввели особый режим защиты растений на площади 6110 гектаров. Заражено ориентировочно около 50% этой площади. Это рекреационные зоны, земли несельскохозяйственного назначения и береговая зона Днепра.

24 июля специалисты Госпродпотребслужбы провели повторное обследование в Коммунарском районе города. Насекомых значительно стало меньше. Это редкие особи – до 5 экземпляров на квадратный метр. Такая же ситуация в Запорожском городском ботсаду и Национальном заповеднике "Хортица".

В Херсонской области особый режим защиты растений в регионе ввели 23 июня, и уже на старте было обработано 297 гектаров, из которых 27 - это посевы подсолнечника.

После осуществления успешных истребительных мероприятий против саранчи рассматривается вопрос об отмене особого режима защиты растений.

Очаги саранчи уничтожены также в Одесской области.

В Днепропетровской области численность саранчи угрозы пока не представляет.

Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

Нашествие саранчи в Украине - последние новости

Как писал Главред, на юге Украины наблюдается настоящее нашествие саранчи, которая уничтожает посевы злаковых, овощных, фруктовых, ягодных культур и даже цветы. Это представляет серьезную угрозу как для традиционных сельскохозяйственных угодий, так и для дикорастущих растений, формирующих экосистему региона. Местный фермер рассказал, как можно защитить урожай от саранчи.

Тем временем в Сети появились видео, на которых заметно, что стаи саранчи уже долетели до Киева.

Также мы писали о том, что избавиться от саранчи можно двумя способами - натуральным и химическим. Детальнее читайте в материале: Апокалипсис на грядках: как спасать урожай от нашествия саранчи.

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