Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

Фермеры не понаслышке знают, какую угрозу несет это нашествие.

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Как природа помогает бороться с саранчой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Как маленькие птицы могут спасти урожай

Что и каким образом спасет поля от уничтожения

На южных территориях Украины наблюдается серьезная экологическая проблема - массовое распространение саранчи, однако на помощь могут прийти пернатые, об этом пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Где в Украине больше всего саранчи?

Больше всего пострадала Запорожская область, где насекомые уничтожили тысячи гектаров посевов. Но угроза только усиливается: вредители уже добрались до Херсонщины, Одесской области, а также отдельных районов Винницкой и Днепропетровской областей.

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Саранча чрезвычайно опасна из-за своей способности быстро уничтожать любую зелень. Ее численность стремительно растет, а скорость распространения позволяет за несколько часов превратить плодородные поля в пустыню.

​ Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

Какая птица спасает от саранчи?

Впрочем, на помощь приходит природа. Есть маленькие, но очень эффективные защитники - воробьи.

Эти обычные, на первый взгляд, птички играют ключевую роль в борьбе с вредными насекомыми: они активно поедают саранчу, гусениц, жуков и других врагов сельского хозяйства. Особенно интенсивно это происходит в период кормления птенцов, когда потребление белковой пищи значительно возрастает.

История доказывает, насколько важным является сохранение экологического баланса.

В 1958 году в Китае была развернута кампания по уничтожению воробьев, ведь птиц объявили угрозой урожаю. Миллионы воробьев были уничтожены, однако уже через год страна столкнулась с катастрофой: нашествие саранчи и других насекомых уничтожило урожаи, что привело к масштабному голоду.

Без воробьев, которые ранее сдерживали их численность, урожаи начали массово погибать, что привело к ужасному голоду.

Впоследствии в Китае признали свою ошибку и начали восстанавливать популяцию воробьев. Природа в очередной раз напомнила о ценности каждого вида в сохранении экосистемы.

Как привлечь воробьев в свой сад?

Если вы хотите, чтобы воробьи помогали вам в борьбе с насекомыми, важно создать для них благоприятные условия. Вот несколько проверенных способов, как привлечь этих полезных птиц в свой сад или на огород:

Установите кормушки . Воробьи любят зерно, особенно пшеницу, просо, овес. Повесьте кормушки на деревьях или установите их на столбах. Даже летом, когда есть много естественной пищи, небольшая подкормка поможет удержать птиц поблизости.

. Воробьи любят зерно, особенно пшеницу, просо, овес. Повесьте кормушки на деревьях или установите их на столбах. Даже летом, когда есть много естественной пищи, небольшая подкормка поможет удержать птиц поблизости. Посадите "привлекательные" растения . Воробьи ценят естественную среду обитания. Посадите живые изгороди, подсолнухи, лопухи или кукурузу, это создаст укрытия и дополнительный источник корма.

. Воробьи ценят естественную среду обитания. Посадите живые изгороди, подсолнухи, лопухи или кукурузу, это создаст укрытия и дополнительный источник корма. Разместите скворечники или специальные гнездовые домики . Воробьи охотно селятся в скворечниках. Они должны быть на высоте не менее 2 метров от земли, с отверстием около 3-3,5 см. Не забывайте чистить их после сезона гнездования.

. Воробьи охотно селятся в скворечниках. Они должны быть на высоте не менее 2 метров от земли, с отверстием около 3-3,5 см. Не забывайте чистить их после сезона гнездования. Не используйте химикаты . Пестициды убивают не только вредителей, но и полезных насекомых, которыми питаются воробьи. Без еды птицы не задержатся в вашем саду.

. Пестициды убивают не только вредителей, но и полезных насекомых, которыми питаются воробьи. Без еды птицы не задержатся в вашем саду. Предоставьте доступ к воде. Небольшая поилка или декоративный водоем привлекут птиц. Особенно в жаркое время года это важно для их выживания.

Небольшая поилка или декоративный водоем привлекут птиц. Особенно в жаркое время года это важно для их выживания. Создайте природный уголок. Не стоит чрезмерно вычищать сад. Часть дикой растительности, небольшая кучка веток или трава могут служить укрытием и гнездовым материалом.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно уменьшается количество воробьев - птиц, которые являются естественными борцами с вредителями, в том числе саранчи. Сокращение популяции вызывает серьезное беспокойство у ученых.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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