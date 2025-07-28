Почему коты панически боятся воды: все запутаннее, чем кажется на первый взгляд

И хотя такой страх кажется странным, потому что большинство из них инстинктивно умеют плавать, специалисты отмечают: все не так однозначно.

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Почему коты не любят воды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В чем истинная причина страха котов к воде

Как опыт детства влияет на отношение котов к воде

Многие считают, что коты терпеть не могут воду: они избегают не только ванн, но и даже малейших капель. Эксперты LiveScience указывают, что на сегодня нет специализированных исследований, которые бы точно объясняли, почему коты боятся воды. Однако зоопсихологи и ветеринары имеют собственные предположения на этот счет, отмечает Главред.

Кристин Витале, специалист по поведению кошек и основательница Maueyes Cat Science and Education, считает, что ключ к пониманию может крыться в древнем происхождении современных кошек. Она отмечает, что их предком является африканский дикий кот, который жил в засушливых местностях, где водоемы случались нечасто.

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"Они не особо известны охотой вблизи воды или в воде. Значительную часть рациона африканского дикого кота составляют наземные животные, такие как грызуны. Учитывая это, неудивительно, что домашние кошки на самом деле не ищут воды. Этот вид просто не для этого создан", - считает Витале.

​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред ​

Однако биолог Джонатан Лосос из Вашингтонского университета имеет другое мнение. Он считает, что историческая среда обитания не является решающей, ведь ареал африканских котов включает и регионы с водой. Поэтому этот фактор не объясняет отвращение к воде.

Другую точку зрения высказывает Дженнифер Вонк из Оклендского университета. Она считает, что вода является физически неприятной для кошек. Влажная шерсть утяжеляет их движения и может затруднять ориентацию или сделать их менее ловкими.

"Их мех действительно переувлажняется, что делает движения более обременительными, что, вероятно, делает их уязвимыми", - сказала Вонк в комментарии Live Science.

Кроме того, вода имеет посторонние запахи, которые могут раздражать кошачье обоняние. Коты очень чувствительны к запахам, поэтому химические примеси из-под крана могут быть для них неприятными.

Специалисты также обращают внимание на важность первых впечатлений котенка. Если животное имело положительный опыт с водой в детстве, оно, вероятно, будет спокойнее воспринимать воду и во взрослом возрасте.

"Вполне вероятно, что если бы котенок вырос возле воды, то во взрослом возрасте он чувствовал бы себя комфортнее рядом с водой. Учитывая это, каждый кот - индивидуальность. Даже находясь в воде, некоторые котята могут проявлять отвращение к воде, тогда как другие, которые никогда не имели контакта с водой, могут наслаждаться ею", - пояснила Кристин Витале.

Таким образом, нежелание котов контактировать с водой объясняется рядом факторов: генетикой, физическим дискомфортом, запахами и жизненным опытом.

Также ранее ветеринар объяснила, каким кормом лучше кормить кота.

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