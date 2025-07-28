Действительно ли от динозавров: ученые наконец расшифровали, откуда берется нефть

Для образования нефти нужна среда без кислорода, объясняют эксперты.

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Откуда взялась нефть в мире / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Вся не мистическая правда о происхождении нефти

Реальный источник нефти - крошечные организмы из океана

Многие слышали шутливое предположение, будто во время заправки автомобиля мы наливаем в бак остатки доисторических ящеров. Впрочем, эта картинка далека от реальности. Несмотря на распространенность мнения, нефть образовали не динозавры, пишет Главред со ссылкой на издание iflscience.

Геолог Рейдар Мюллер из Университета Осло объясняет:

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"По какой-то странной причине идея, что нефть происходит от динозавров, закрепилась у многих людей. Но нефть происходит от триллионов крошечных водорослей и планктона".

Миллионы лет назад, когда эти микроорганизмы погибали, они оседали на морское дно и постепенно покрывались слоями осадочных пород. В бескислородной среде, под воздействием высокого давления и температур, органика постепенно превращалась в нефть - ту самую густую жидкость, которую сегодня активно добывают люди.

Хотя иногда динозавры могли погибать в морях или океанах, шансы на то, что именно они стали источником нефти, мизерные.

Дело в том, что мертвые крупные животные обычно разлагались слишком быстро или становились добычей других существ. Они просто не имели шансов быть "законсервированными" в условиях, необходимых для формирования нефти.

Также недавно рассказывалось, где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд.

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Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

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