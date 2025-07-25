Как противостоять манипуляторам: 3 эффективные стратегии от психолога

Психотерапевт рассказала, как остановить тех, кто пытается управлять вами.

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Техники общения с агрессивными людьми / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как спокойно отстоять себя перед назойливыми людьми

Что делать, если собеседник переходит границы

Практически каждому из нас хотя бы раз приходилось иметь дело с навязчивыми собеседниками или людьми, которые стремятся манипулировать. В таких ситуациях важно знать собственные границы и уметь отстаивать себя, чтобы не попасть под чужой контроль. Как отмечает портал Your Tango, назойливые люди обычно не принимают во внимание ваши эмоции.

Они упорно настаивают на своем, часто оперируя только собственной логикой и игнорируя комфорт других. Такие действия граничат с агрессией, поскольку их цель - добиться результата любой ценой, даже психологическим давлением.

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Сьюзен Сент-Велч, специалист по семейной и брачной психотерапии с 20-летним опытом, поделилась четырьмя проверенными подходами, как обращаться с манипуляторами и оставаться при этом уверенными в себе.

1. Обозначьте свои границы

Психотерапевт советует четко определить, что для вас приемлемо, а что - нет. Если вы что-то позволяете один раз, это не значит, что так будет всегда.

Например, если руководитель постоянно передает вам задание в конце дня, скажите прямо: "Я смогу выполнить это только тогда, если другие дела будут отложены, потому что не успею все вовремя". Или установите правило: "Новые задания желательно давать до 14:00, чтобы я мог качественно их проработать".

2. Предложите выгодный для обоих вариант

Сент-Велч советует искать компромиссы, которые удовлетворяют все стороны. В случае с начальником можно предложить подход к распределению задач, который позволит вам влиять на график, при этом сохраняя уважение к руководителю.

3. Ограничьте выбор до двух конкретных вариантов

Чтобы избежать навязывания вам неудобных решений, дайте собеседнику только два варианта на выбор.

Например, в случае с начальником, можете сказать так: "Я могу отказаться от всех других проектов и посмотреть, насколько далеко я продвинусь до 18:00, конца рабочего дня, или мы можем приостановить работу и вернуться к этому новому проекту утром".

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

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