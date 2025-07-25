Почему нельзя принимать душ, когда работает стиралка: сантехник назвал опасность

Вкратце:
- Что может случиться, если и стирать вещи, и мыться одновременно
- Чем опасно одновременное использование душа и стиральной машины
Идея стирать вещи во время принятия душа может казаться удобной, вроде бы экономите время и ресурсы. Однако в реальности это не так просто, пишет Главред со ссылкой на сантехника и специалиста по HVAC из компании Super Brothers Алекса Аткинсона.
Если вы сталкивались с резкими изменениями температуры воды во время душа, когда кто-то сливает воду в туалете, то, скорее всего, понимаете, к чему это приводит. А если одновременно включается еще и стиральная машина, ситуация может усугубиться.
Проблемы с давлением и температурой
Во многих домах душ и стиральная машина подключены к одной водопроводной магистрали. Особенно это заметно, если у вас установлен небольшой бойлер (например, до 150 литров), который быстро расходует запас горячей воды. В результате, слабый напор, контрастные температуры, дискомфорт.
Если подобное случается постоянно, следует задуматься о более мощном бойлере или установке проточного водонагревателя. Чтобы уменьшить перепады температуры, сантехники советуют установить термостатический смеситель или специальный клапан для стабилизации давления.
Влияние на счета за электроэнергию
Когда стиральная машина работает с горячей или теплой водой, она забирает ресурс из того же бойлера, что и душ. Это повышает нагрузку на нагреватель, заставляет его работать неэффективно и сокращает срок службы. К тому же это влияет на общее энергопотребление, счета могут вырасти.
Что советуют эксперты:
- Установить термостатический смеситель или клапан баланса давления - температура в душе будет оставаться постоянной, даже если включаются другие приборы.
- Добавить систему рециркуляции горячей воды с насосом - это обеспечит быстрый доступ к горячей воде без перепадов.
- Проверить объем бойлера - если горячей воды не хватает, возможно, стоит обновить оборудование.
- Самый простой выход - не запускать стирку одновременно с душем. Просто делайте это по очереди.
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Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья - 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2-3 ложек будет вполне достаточно.
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