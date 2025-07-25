Почему нельзя принимать душ, когда работает стиралка: сантехник назвал опасность

Одновременная стирка и принятие душа может привести к нежелательным проблемам и затратам.

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Главные минусы стирки во время душа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Что может случиться, если и стирать вещи, и мыться одновременно

Чем опасно одновременное использование душа и стиральной машины

Идея стирать вещи во время принятия душа может казаться удобной, вроде бы экономите время и ресурсы. Однако в реальности это не так просто, пишет Главред со ссылкой на сантехника и специалиста по HVAC из компании Super Brothers Алекса Аткинсона.

Если вы сталкивались с резкими изменениями температуры воды во время душа, когда кто-то сливает воду в туалете, то, скорее всего, понимаете, к чему это приводит. А если одновременно включается еще и стиральная машина, ситуация может усугубиться.

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Проблемы с давлением и температурой

Во многих домах душ и стиральная машина подключены к одной водопроводной магистрали. Особенно это заметно, если у вас установлен небольшой бойлер (например, до 150 литров), который быстро расходует запас горячей воды. В результате, слабый напор, контрастные температуры, дискомфорт.

Если подобное случается постоянно, следует задуматься о более мощном бойлере или установке проточного водонагревателя. Чтобы уменьшить перепады температуры, сантехники советуют установить термостатический смеситель или специальный клапан для стабилизации давления.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине - инфографика / Главред

Влияние на счета за электроэнергию

Когда стиральная машина работает с горячей или теплой водой, она забирает ресурс из того же бойлера, что и душ. Это повышает нагрузку на нагреватель, заставляет его работать неэффективно и сокращает срок службы. К тому же это влияет на общее энергопотребление, счета могут вырасти.

Что советуют эксперты:

Установить термостатический смеситель или клапан баланса давления - температура в душе будет оставаться постоянной, даже если включаются другие приборы.

- температура в душе будет оставаться постоянной, даже если включаются другие приборы. Добавить систему рециркуляции горячей воды с насосом - это обеспечит быстрый доступ к горячей воде без перепадов.

- это обеспечит быстрый доступ к горячей воде без перепадов. Проверить объем бойлера - если горячей воды не хватает, возможно, стоит обновить оборудование.

- если горячей воды не хватает, возможно, стоит обновить оборудование. Самый простой выход - не запускать стирку одновременно с душем. Просто делайте это по очереди.

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