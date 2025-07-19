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Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов

Даяна Швец
19 июля 2025, 15:06
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Некоторые продукты нельзя разогревать в микроволновке из-за рисков для здоровья, возможных взрывов и беспорядка.
микроволновка
Какие продукты могут навредить в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Какие 8 вещей не стоит ставить в микроволновую печь
  • Почему вода, яйца и соусы опасны в микроволновой печи

Микроволновая печь - это удобное кухонное устройство, которое позволяет быстро приготовить или разогреть пищу. Однако существует перечень продуктов, которые лучше не ставить в микроволновку из-за возможных негативных последствий: от повреждения самой техники до угроз для здоровья, пишет Главред со ссылкой на EatingWell.

Диетолог Габриэль Макграт назвала список, чем нельзя пользоваться в микроволновке:

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  • Виноград. Разогрев винограда, особенно разрезанного, может привести к появлению микроскопических вспышек из-за неравномерного прогрева. Это не только опасно, но и может повредить печь.
  • Сырые яйца в скорлупе. При нагревании яйца в микроволновой печи внутри создается давление, которое может вызвать их взрыв, как в печи, так и после извлечения.
  • Переработанное мясо. Сосиски, колбасы и другие обработанные мясные изделия при разогреве в микроволновке могут образовывать вредные вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.
  • Морковьи хот-доги. Морковь иногда содержит природные минералы, которые при нагревании способны вызвать искры. Аналогичная ситуация возможна с хот-догами, ведь из-за неравномерности солей и добавок.
  • Грудное молоко или детские смеси. Микроволновка может разогревать жидкость неравномерно, создавая слишком горячие точки, что опасно для младенца.
  • Сыроемясо. Микроволновое тепло плохо распределяется в толстых кусках сырого мяса. Это может привести к тому, что мясо будет сырым внутри, даже если снаружи кажется готовым.
  • Обычная вода. Вода в микроволновой печи может перегреваться сверх точки кипения, и при малейшем движении или добавлении ингредиентов резко вырываться наружу, вызывая ожоги.
  • Соусы. Разогрев соусовможет привести к тому, что они "взрываются" внутри печи, разбрызгивая содержимое и создавая беспорядок.

Также ранее рассказывалось, где лучше расположить микроволновую на кухне.

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Об источнике: EatingWell

EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делиться ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных нужд (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).

Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия - сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.

Был основан в 1990 году. Сначала это был журнал, но впоследствии EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.

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