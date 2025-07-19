Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов

Главное:
- Какие 8 вещей не стоит ставить в микроволновую печь
- Почему вода, яйца и соусы опасны в микроволновой печи
Микроволновая печь - это удобное кухонное устройство, которое позволяет быстро приготовить или разогреть пищу. Однако существует перечень продуктов, которые лучше не ставить в микроволновку из-за возможных негативных последствий: от повреждения самой техники до угроз для здоровья, пишет Главред со ссылкой на EatingWell.
Диетолог Габриэль Макграт назвала список, чем нельзя пользоваться в микроволновке:
- Виноград. Разогрев винограда, особенно разрезанного, может привести к появлению микроскопических вспышек из-за неравномерного прогрева. Это не только опасно, но и может повредить печь.
- Сырые яйца в скорлупе. При нагревании яйца в микроволновой печи внутри создается давление, которое может вызвать их взрыв, как в печи, так и после извлечения.
- Переработанное мясо. Сосиски, колбасы и другие обработанные мясные изделия при разогреве в микроволновке могут образовывать вредные вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.
- Морковьи хот-доги. Морковь иногда содержит природные минералы, которые при нагревании способны вызвать искры. Аналогичная ситуация возможна с хот-догами, ведь из-за неравномерности солей и добавок.
- Грудное молоко или детские смеси. Микроволновка может разогревать жидкость неравномерно, создавая слишком горячие точки, что опасно для младенца.
- Сыроемясо. Микроволновое тепло плохо распределяется в толстых кусках сырого мяса. Это может привести к тому, что мясо будет сырым внутри, даже если снаружи кажется готовым.
- Обычная вода. Вода в микроволновой печи может перегреваться сверх точки кипения, и при малейшем движении или добавлении ингредиентов резко вырываться наружу, вызывая ожоги.
- Соусы. Разогрев соусовможет привести к тому, что они "взрываются" внутри печи, разбрызгивая содержимое и создавая беспорядок.
Также ранее рассказывалось, где лучше расположить микроволновую на кухне.
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Об источнике: EatingWell
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