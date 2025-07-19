Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов

Некоторые продукты нельзя разогревать в микроволновке из-за рисков для здоровья, возможных взрывов и беспорядка.

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Какие продукты могут навредить в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие 8 вещей не стоит ставить в микроволновую печь

Почему вода, яйца и соусы опасны в микроволновой печи

Микроволновая печь - это удобное кухонное устройство, которое позволяет быстро приготовить или разогреть пищу. Однако существует перечень продуктов, которые лучше не ставить в микроволновку из-за возможных негативных последствий: от повреждения самой техники до угроз для здоровья, пишет Главред со ссылкой на EatingWell.

Диетолог Габриэль Макграт назвала список, чем нельзя пользоваться в микроволновке:

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Виноград. Разогрев винограда, особенно разрезанного, может привести к появлению микроскопических вспышек из-за неравномерного прогрева . Это не только опасно, но и может повредить печь.

Разогрев винограда, особенно разрезанного, может привести к появлению микроскопических вспышек из-за неравномерного прогрева Это не только опасно, но и может повредить печь. Сырые яйца в скорлупе. При нагревании яйца в микроволновой печи внутри создается давление, которое может вызвать их взрыв, как в печи, так и после извлечения.

При нагревании яйца в микроволновой печи внутри создается давление, которое может вызвать их взрыв, как в печи, так и после извлечения. Переработанное мясо. Сосиски, колбасы и другие обработанные мясные изделия при разогреве в микроволновке могут образовывать вредные вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Сосиски, колбасы и другие обработанные мясные изделия при разогреве в микроволновке могут образовывать вредные вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Морковь и хот-доги. Морковь иногда содержит природные минералы, которые при нагревании способны вызвать искры. Аналогичная ситуация возможна с хот-догами, ведь из-за неравномерности солей и добавок.

Морковь иногда содержит природные минералы, которые при нагревании способны вызвать искры. Аналогичная ситуация возможна с хот-догами, ведь из-за неравномерности солей и добавок. Грудное молоко или детские смеси. Микроволновка может разогревать жидкость неравномерно, создавая слишком горячие точки, что опасно для младенца.

Микроволновка может разогревать жидкость неравномерно, создавая слишком горячие точки, что опасно для младенца. Сырое мясо. Микроволновое тепло плохо распределяется в толстых кусках сырого мяса. Это может привести к тому, что мясо будет сырым внутри, даже если снаружи кажется готовым.

Микроволновое тепло плохо распределяется в толстых кусках сырого мяса. Это может привести к тому, что мясо будет сырым внутри, даже если снаружи кажется готовым. Обычная вода. Вода в микроволновой печи может перегреваться сверх точки кипения, и при малейшем движении или добавлении ингредиентов резко вырываться наружу, вызывая ожоги.

Вода в микроволновой печи может перегреваться сверх точки кипения, и при малейшем движении или добавлении ингредиентов резко вырываться наружу, вызывая ожоги. Соусы. Разогрев соусовможет привести к тому, что они "взрываются" внутри печи, разбрызгивая содержимое и создавая беспорядок.

Также ранее рассказывалось, где лучше расположить микроволновую на кухне.

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Об источнике: EatingWell EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делиться ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию. Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных нужд (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты). Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия - сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным. Был основан в 1990 году. Сначала это был журнал, но впоследствии EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.

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