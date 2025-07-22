Нравятся ли собакам объятия: кинолог дала неожиданный для хозяев ответ

Даже домашняя собачка может иметь свое личное пространство и настроение, которое не стоит нарушать объятиями.

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Как читать язык тела собаки/ коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Почему собаки не очень любят объятия людей

Не все собаки рады нашему вниманию, даже если мы проявляем его с любовью. Известный кинолог Марина Бойко в своих соцсетях обращает внимание, что это вовсе не означает, что животное неблагодарное или своенравное. Причина в том, что у собак другой "язык тела", инстинкты и способ восприятия физического контакта, отмечает Главред.

Для нас объятия - символ доверия, любви и близости, но для собаки объятия - это ограничение пространства и даже возможная угроза. В дикой природе обхват туловища может означать попытку доминирования: "я тебя контролирую". Именно поэтому многие собаки инстинктивно испытывают дискомфорт, когда их обнимают.

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Контакт без разрешения, прикосновение к голове или попытка обнять могут вызвать у собаки стресс, страх или агрессивную реакцию. Даже самый милый пес может защищаться, если почувствует угрозу.

Что действительно нравится собакам:

Легкие ласки под подбородком или на груди - эти зоны считаются безопасными.

Поглаживание по бокам или спине, но только если собака уже знает вас и комфортно себя чувствует.

Мягкий голос и спокойное поведение - они помогают создать доверие.

Уважение к пространству - если собака отворачивается, напрягается, облизывает губы или сводит уши назад, то лучше остановиться.

Особенно осторожными надо быть с прикосновениями к голове - это уязвимая зона для большинства собак.

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Как правильно взаимодействовать с собакой:

Не подходите к незнакомому псу без разрешения владельца.

Если разрешение есть - позвольте собаке обнюхать вас, не навязывайте контакт.

Не наклоняйтесь сверху - это может восприниматься как угроза.

Читайте язык тела: если пес отходит, напрягается или прячется - это сигнал "нет".

Даже свой пес - не всегда готов к объятиям.

Домашний любимец, конечно, привык к вам и часто позволяет тесный контакт. Но даже в этом случае важно уважать его границы. Собаки, как и люди, имеют свой характер, настроение и моменты, когда им просто хочется покоя, а не ласки.

Собаки не выражают любовь как люди. Им больше по душе:

совместные прогулки,

игры,

спокойное присутствие рядом.

Порой лучший способ показать свою любовь - это просто быть рядом, без давления и физического навязывания.

В свою очередь ветеринарка объяснила, каким кормом лучше кормить кота.

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О персоне: Марина Бойко Марина Бойко - это профессиональный кинолог. Она является экспертом в области поведения и инстинктов собак, и дает советы о том, как правильно взаимодействовать с этими животными, в частности относительно объятий. Ее рекомендации базируются на понимании языка тела собак и их естественных реакций, что помогает владельцам лучше понимать своих любимцев и строить с ними доверительные отношения.

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