Нравятся ли собакам объятия: кинолог дала неожиданный для хозяев ответ

Главное:
- Как понять, что питомец хочет остаться в покое
- Почему собаки не очень любят объятия людей
Не все собаки рады нашему вниманию, даже если мы проявляем его с любовью. Известный кинолог Марина Бойко в своих соцсетях обращает внимание, что это вовсе не означает, что животное неблагодарное или своенравное. Причина в том, что у собак другой "язык тела", инстинкты и способ восприятия физического контакта, отмечает Главред.
Для нас объятия - символ доверия, любви и близости, но для собаки объятия - это ограничение пространства и даже возможная угроза. В дикой природе обхват туловища может означать попытку доминирования: "я тебя контролирую". Именно поэтому многие собаки инстинктивно испытывают дискомфорт, когда их обнимают.
Контакт без разрешения, прикосновение к голове или попытка обнять могут вызвать у собаки стресс, страх или агрессивную реакцию. Даже самый милый пес может защищаться, если почувствует угрозу.
Что действительно нравится собакам:
- Легкие ласки под подбородком или на груди - эти зоны считаются безопасными.
- Поглаживание по бокам или спине, но только если собака уже знает вас и комфортно себя чувствует.
- Мягкий голос и спокойное поведение - они помогают создать доверие.
- Уважение к пространству - если собака отворачивается, напрягается, облизывает губы или сводит уши назад, то лучше остановиться.
- Особенно осторожными надо быть с прикосновениями к голове - это уязвимая зона для большинства собак.
Как правильно взаимодействовать с собакой:
- Не подходите к незнакомому псу без разрешения владельца.
- Если разрешение есть - позвольте собаке обнюхать вас, не навязывайте контакт.
- Не наклоняйтесь сверху - это может восприниматься как угроза.
- Читайте язык тела: если пес отходит, напрягается или прячется - это сигнал "нет".
Даже свой пес - не всегда готов к объятиям.
Домашний любимец, конечно, привык к вам и часто позволяет тесный контакт. Но даже в этом случае важно уважать его границы. Собаки, как и люди, имеют свой характер, настроение и моменты, когда им просто хочется покоя, а не ласки.
Собаки не выражают любовь как люди. Им больше по душе:
- совместные прогулки,
- игры,
- спокойное присутствие рядом.
Порой лучший способ показать свою любовь - это просто быть рядом, без давления и физического навязывания.
В свою очередь ветеринарка объяснила, каким кормом лучше кормить кота.
Больше интересных новостей:
- Как сохранить любовь на годы: психолог назвал три простые ежедневные привычки
- ТОП-4 даты рождения, притягивающие удачу: нумерологи раскрыли формулу везения
- Как на самом деле был построен Стоунхендж: археологи раскрыли извечную тайну
О персоне: Марина Бойко
Марина Бойко - это профессиональный кинолог. Она является экспертом в области поведения и инстинктов собак, и дает советы о том, как правильно взаимодействовать с этими животными, в частности относительно объятий.
Ее рекомендации базируются на понимании языка тела собак и их естественных реакций, что помогает владельцам лучше понимать своих любимцев и строить с ними доверительные отношения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред