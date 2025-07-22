Как на самом деле был построен Стоунхендж: археологи раскрыли извечную тайну

Новое исследование отрицает идею, что Стоунхендж построили магией природы.

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Раскрыта тайна Стоунхенджа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что нового открыли ученые о Стоунхендже

Почему исследование развенчало старую гипотезу

Небольшой обломок скалы, найденный в Стоунхендже еще в 1924 году, может оказаться ключом к разгадке одной из старейших археологических загадок: кто и как доставил туда огромные камни. Этот объект известен под названием валун Ньюэлла (Newall Boulder), и он оказался в центре дискуссий между сторонниками двух гипотез: одни считают, что камни были перемещены людьми, другие что их туда принесло ледником, пишет Главред со ссылкой на IFLScience.

Поскольку вопрос транспортировки таких массивных глыб остается открытым, валун Ньюэлла мог бы пролить свет на эту проблему.

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В 1990-х годах некоторые ученые предположили, что этот камень - ледниковый валун, то есть его принесло на равнину естественным путем во время последнего оледенения. В таком случае это могло бы означать, что и другие камни просто лежали поблизости, и строителям не нужно было тащить их через всю страну.

Одни ученые продолжают поддерживать гипотезу о ледниковом происхождении камней, тогда как другие ее решительно отрицают.

Авторы нового исследования утверждают, что ни одна из древних черт не является безоговорочным признаком ледникового транспорта. Царапины и трещины вполне могли появиться из-за обычного выветривания.

Авторы исследования отмечают:

На равнине нет никаких следов оледенения;

Не обнаружено других ледниковых отложений в регионе;

Свойства камня совпадают с породой с холмов Пресели в Уэльсе, откуда, как известно, брали так называемые голубые камни для Стоунхенджа.

Более того, в районе Пресели археологи нашли доказательства доисторических карьеров, где активно добывали камни около 3000 года до нашей эры. Все это, по словам исследователей, подтверждает: голубые камни были доставлены людьми, а не силами природы.

"Подытоживая, мы подтверждаем нашу предыдущую интерпретацию, что валун Ньюэлла не является ледниковым валуном, что на Солсберийской равнине нет доказательств оледенения, и что голубые камни были транспортированы в Стоунхендж людьми, а не льдом", - пишут авторы.

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Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

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