Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

О чем говорится в материале:
- Что было до Москвы
- Как называлась территория Москвы
- Что такое Залесье
Территории, которые впоследствии стали сердцем Московского государства, в древности имели совсем другое название и совсем другое население. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, как раньше называлось Московское государство.
Не Москва и не Русь: как называли эту территорию наши предки
По словам историка, в средневековье земли, которые сегодня считаются историческим ядром России, вовсе не были частью Руси. Украинцы тогда называли эти территории Залесьем.
"Земли, которые стали позже центром Московского государства, и которые тогда населяли бедные финские племена Весь и Меря, мы называли Залесьем", - объясняет Алферов.
Смотрите видео о том, как называли территорию России до Москвы:
Почему именно Залесье: география как ответ
Название Залесье имело четкое географическое объяснение. Территория была изолирована от Киевской Руси густыми лесами, за которыми и располагались эти земли.
"Почему Залесьем, друзья? Потому что по отношению к центральным русским землям, ну, Русь - это средневековая Украина... эти территории... находились за огромным лесным массивом", - рассказывает историк.
Эти леса имели свою границу - город Брянск, который сейчас входит в состав Российской Федерации, но в то время был частью Черниговского княжества.
"Граница которого - это город Брянск, сегодня, правда, в России, но тогда это частичка Черниговского княжества", - добавляет он.
Колонизация Залесья: кто и зачем
Алферов подчеркивает, что украинские князья колонизировали Залесье, строя на его территории города и крепости не только для контроля, но и для защиты.
"Колонизируя залесские территории, наши предки строили там крепости, города для того, чтобы защищаться и против местного населения, и держать администрацию", - говорит историк.
Именно поэтому многие названия населенных пунктов в тех краях напоминают украинские.
"Именно поэтому там так часто повторяются названия украинских городов. Владимир, Галич, Звенигород", - отметил Алферов.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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