Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Казаки скучали по красавицам: раскрыта тайна, как появилось название города Сумы

Даяна Швец
21 июля 2025, 13:29
19
Существует интересная версия, как на карте Украины вырос город с охотничьими сумками в гербе.
Сумы
Откуда взялось название города Сумы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Как древние украинцы создали новый дом на Псле
  • В каком году и кем был основан город Сумы

Существует несколько версий происхождения названия города Сумы. По версии историков сайта Зернятко, который часто публикует исторические интересности, первые поселения на берегах реки Псел возникли еще в глубокой древности.

Древние поселения и истоки города

Со II по VI века здесь жили славяне, а уже в VIII-X веках на территории, где ныне проходит улица Тополянская в городе Сумы, существовала северянская община. На Луке до сих пор можно увидеть остатки большого укрепления времен Киевской Руси, которое отдельные исследователи связывают с древним городом Липецком.

видео дня

Когда и кто основал Сумы

Историки не имеют однозначного мнения относительно даты основания Сум. Называют 1652-й и 1655-й годы, хотя последний сегодня считают наиболее вероятным. Известно, что переселенцы с восточного берега Днепра заселяли эту местность несколькими волнами, но ключевую роль в основании города сыграл казацкий полковник Герасим Кондратьев.

В 1655 году он вместе с сотней казаков из городка Ставище, принадлежавшего к Белоцерковскому полку, прибыл на территорию Московского государства, поселился вблизи слияния рек Псел и Сума и обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой разрешить создать здесь новый город.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Как Сумы укрепляли от врагов

Московская власть согласилась, и с 1656 по 1658 год под наблюдением воеводы Константина Арсеньева началось возведение укрепленного города. Сумы появились в красивом дубовом лесу: из толстых бревен построили стены, проложили подземный ход к воде, выкопали оборонительный ров и насыпали вал.

Природный рельеф также усиливал защиту: Псел, Сума и Сумка с трех сторон окружали поселение. С южной стороны построили насыпь, соединявшую Псел с Сумкой, тем самым укрепив оборону. Более того, крепость в Сумах стала одной из самых мощных в Слобожанщине.

Казацкие сумки и три реки

Название города говорит само за себя - оно связано с реками Сума и Сумка. Сохранилась легенда, будто на месте основания поселения были найдены три охотничьи сумки. Этот образ впоследствии попал на герб Сум, утвержденный в 1781 году: три черные сумки с золотыми пуговицами и ремнями на серебряном щите.

В XVII веке на северо-востоке нынешней Украины, среди живописных лесов, появилось укрепленное поселение. Арсеньев в письме к царю писал:

"...а город, Государь, Сумин стал на реке Псле и на устье реки Сумы и между малые речки Сумки, а малая, Государь, речка Сумка впала в речку Суму, а Торба-речка в речку Псел".

Строительство велось руками украинских переселенцев и русских служивых. Именно среди новых жителей возникла упомянутая легенда о сумках с золотом. Историки даже предполагают, что они могли принадлежать царским гонцам или посланцам Богдана Хмельницкого. Символ трех сумок стал эмблемой слободского полка, а впоследствии и официальной частью городской символики.

Возможно, город получил название не от легенды, а от местных рек Сума (ныне называется Сумка) и Сумка (теперь Стрелка), имевших эти имена еще до основания Сум. Некоторые источники утверждают, что герб был утвержден Екатериной II вместе с городским флагом - это честь, которой удостоились лишь избранные города. Сумы не имели гимна, но у них был марш гусарского полка.

Действительно ли в Сумах все "грустили"

Еще одна, менее официальная, но яркая легенда рассказывает, что название Сумы возникло от слова "грусть". Мол, казаки очень скучали по любимым женщинам. Они обратились к императрице с просьбой прислать им девушек. Екатерина II выполнила это пожелание, и с тех пор сумчанки считаются одними из самых красивых женщин славянского мира.

Вероятно, город сначала называли просто "поселением на Псле". Название начали искать лишь со временем, когда община сформировалась и закрепилась. Люди, переселявшиеся на эти земли, искали спасения от притеснений польской шляхты. На Слобожанщине они находили новый дом, где могли обустроить хозяйство и служить царю.

"Сумин город" и русское название

В 1652 году московская власть отвела новоприбывшим переселенцам по десять верст вдоль и поперек реки Псел, предоставив им право владеть землей, лесами, сенокосами и другими угодьями. Поскольку поселение возникло в пределах Московского государства, ему дали соответствующее название "Сумин город". Именно так оно именовалось в официальных документах.

Сумы появились на правом берегу Псла, в месте, где река Сума впадает в Псел, а к Сумам присоединяется Сумка. Название города было заимствовано именно у реки Сумы.

Можно было бы предположить, что город назовут в честь Псла, поскольку эта река больше, однако название "город на Псле" уже использовали в XVI веке. Его ликвидировали по дипломатическим причинам, а воссоздавать название не стали.

Поэтому новое укрепление, построенное в 1652 году, получило имя реки Сума и со временем стало называться просто славным городом Сумы.

Также недавно Главред опроверг популярный миф и рассказал, кем на самом деле были украинские казаки.

Больше интересных новостей об украинской культуре:

Об источнике: Зернятко

Zernyatko.te.ua - это вебсайт Школы раннего эстетического развития "Зернышко", что является частью Коммунального учреждения Тернопольского городского совета "Центр творчества детей и юношества "Терноцвет".

Целью сайта является обеспечить не только эстетическое развитие, но и общие знания, краеведение и даже элементы детской энциклопедии.

Сайт сочетает функции информационного портала и блога с познавательными статьями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумы Сумщина Сумская область Слобожанщина сумки новости Украины новости Сум новости Сумской области История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

13:37Украина
Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась Россия

Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась Россия

12:56Война
"Трамп собирается надрать тебе задницу": в США резко пригрозили Путину

"Трамп собирается надрать тебе задницу": в США резко пригрозили Путину

12:35Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

"Чудес не бывает": ситуация в России резко ухудшится, что произошло

"Чудес не бывает": ситуация в России резко ухудшится, что произошло

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:37

Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

13:31

Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы": церковь расставила точки над "і"Видео

13:29

Казаки скучали по красавицам: раскрыта тайна, как появилось название города Сумы

12:56

Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась РоссияВидео

12:35

"Трамп собирается надрать тебе задницу": в США резко пригрозили ПутинуВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:31

Климат делает еду роскошью: во всем мире резко подорожают продукты питания

12:17

Китайский гороскоп на завтра 22 июля: Тиграм - драма, Козлам - сложности

12:16

Известковый налет в туалете исчезнет, если раз в неделю наливать в унитаз 1 средство

11:48

Тактика ударов РФ меняется: украинцев предупредили о новой опасности

Реклама
11:27

Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский мифВидео

11:03

"Горел детсад и жилые дома, есть погибшие": Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:59

Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам

10:45

Таинственная смерть в Испании: погиб бывший чиновник МВД Украины

10:36

Система не выдержит - экономист раскрыл, что может сломать режим ПутинаВидео

10:21

Вспыхнул крупный железнодорожный узел: в Ростовской области переполох из-за дроновВидео

09:57

РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 июля (обновляется)

09:39

Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро: Киев пережил атаку РФФото

09:30

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

08:54

Украина и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле - когда состоится встреча

Реклама
08:48

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Удар на себя приняли три города: новые подробности ночной атаки РФ на УкраинуФото

08:19

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

07:10

Чем отличаются 2 панды: только гений угадает за 21 секунду

07:05

Ночная атака РФ по Киеву: погиб человек, есть повреждения в четырех районахФотоВидео

06:48

РФ ударила по Ивано-Франковску "Кинжалом": что известно

06:43

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответомВидео

06:10

Турбулентность в элитах России: что нам об этом нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с читающей бабушкой за 27 секунд

05:02

Ветеринары призвали не кормить домашних животных мясом - в чем причинаВидео

04:31

"Шахеды", "Калибры" и баллистика: последствия массированной атаки на Киев

04:30

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

04:12

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти число 409

02:39

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

01:50

Облако "Шахедов" атаковало Харьков: первые подробности последствий

01:30

"Как выдержанное вино": Максим Галкин решил "посоревноваться" с сыном

00:47

Донт пуш зе хорсес: изречение Усика стало мемом и смешит всю СетьФото

00:38

В небе "Кинжалы" и "Шахеды": враг атакует Украину, раздаются взрывы

00:24

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб рассказал, куда враг бросил основные силы

20 июля, воскресенье
23:39

Звезда Евровидения Екатерина Павленко ставит на паузу работу в Go_A - СМИ

Реклама
23:32

Угроза массированных ракетно-дронных ударов: в Украине уже раздаются взрывы

23:16

LED-лампа светятся ночью: эксперт раскрыл простое решение "ночного свечения"

22:22

Украина может изменить ход войны, нужно сделать два шага – экспертВидео

22:04

Святослав Вакарчук впервые вышел свет с мамой его двоих детей: как выглядит параВидео

21:41

Свириденко готовит масштабные изменения для бизнеса: о чем идет речь

21:32

"Можно использовать себе на пользу": Денисенко впервые ответила на вопрос о разводе

21:15

Блокада и удары "Орешником": РФ угрожает наступлением на страну бывшего союзника

20:57

Неожиданные удары по трем районам: последствия вражеской атаки на Днепропетровщине

20:50

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: СМИ узнали возможные сроки

20:22

Не двуглавый орел - историк раскрыл, каким был первый герб РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять