Казаки скучали по красавицам: раскрыта тайна, как появилось название города Сумы

Существует интересная версия, как на карте Украины вырос город с охотничьими сумками в гербе.

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Откуда взялось название города Сумы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как древние украинцы создали новый дом на Псле

В каком году и кем был основан город Сумы

Существует несколько версий происхождения названия города Сумы. По версии историков сайта Зернятко, который часто публикует исторические интересности, первые поселения на берегах реки Псел возникли еще в глубокой древности.

Древние поселения и истоки города

Со II по VI века здесь жили славяне, а уже в VIII-X веках на территории, где ныне проходит улица Тополянская в городе Сумы, существовала северянская община. На Луке до сих пор можно увидеть остатки большого укрепления времен Киевской Руси, которое отдельные исследователи связывают с древним городом Липецком.

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Когда и кто основал Сумы

Историки не имеют однозначного мнения относительно даты основания Сум. Называют 1652-й и 1655-й годы, хотя последний сегодня считают наиболее вероятным. Известно, что переселенцы с восточного берега Днепра заселяли эту местность несколькими волнами, но ключевую роль в основании города сыграл казацкий полковник Герасим Кондратьев.

В 1655 году он вместе с сотней казаков из городка Ставище, принадлежавшего к Белоцерковскому полку, прибыл на территорию Московского государства, поселился вблизи слияния рек Псел и Сума и обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой разрешить создать здесь новый город.

Сумы / Инфографика: Главред

Как Сумы укрепляли от врагов

Московская власть согласилась, и с 1656 по 1658 год под наблюдением воеводы Константина Арсеньева началось возведение укрепленного города. Сумы появились в красивом дубовом лесу: из толстых бревен построили стены, проложили подземный ход к воде, выкопали оборонительный ров и насыпали вал.

Природный рельеф также усиливал защиту: Псел, Сума и Сумка с трех сторон окружали поселение. С южной стороны построили насыпь, соединявшую Псел с Сумкой, тем самым укрепив оборону. Более того, крепость в Сумах стала одной из самых мощных в Слобожанщине.

Казацкие сумки и три реки

Название города говорит само за себя - оно связано с реками Сума и Сумка. Сохранилась легенда, будто на месте основания поселения были найдены три охотничьи сумки. Этот образ впоследствии попал на герб Сум, утвержденный в 1781 году: три черные сумки с золотыми пуговицами и ремнями на серебряном щите.

В XVII веке на северо-востоке нынешней Украины, среди живописных лесов, появилось укрепленное поселение. Арсеньев в письме к царю писал:

"...а город, Государь, Сумин стал на реке Псле и на устье реки Сумы и между малые речки Сумки, а малая, Государь, речка Сумка впала в речку Суму, а Торба-речка в речку Псел".

Строительство велось руками украинских переселенцев и русских служивых. Именно среди новых жителей возникла упомянутая легенда о сумках с золотом. Историки даже предполагают, что они могли принадлежать царским гонцам или посланцам Богдана Хмельницкого. Символ трех сумок стал эмблемой слободского полка, а впоследствии и официальной частью городской символики.

Возможно, город получил название не от легенды, а от местных рек Сума (ныне называется Сумка) и Сумка (теперь Стрелка), имевших эти имена еще до основания Сум. Некоторые источники утверждают, что герб был утвержден Екатериной II вместе с городским флагом - это честь, которой удостоились лишь избранные города. Сумы не имели гимна, но у них был марш гусарского полка.

Действительно ли в Сумах все "грустили"

Еще одна, менее официальная, но яркая легенда рассказывает, что название Сумы возникло от слова "грусть". Мол, казаки очень скучали по любимым женщинам. Они обратились к императрице с просьбой прислать им девушек. Екатерина II выполнила это пожелание, и с тех пор сумчанки считаются одними из самых красивых женщин славянского мира.

Вероятно, город сначала называли просто "поселением на Псле". Название начали искать лишь со временем, когда община сформировалась и закрепилась. Люди, переселявшиеся на эти земли, искали спасения от притеснений польской шляхты. На Слобожанщине они находили новый дом, где могли обустроить хозяйство и служить царю.

"Сумин город" и русское название

В 1652 году московская власть отвела новоприбывшим переселенцам по десять верст вдоль и поперек реки Псел, предоставив им право владеть землей, лесами, сенокосами и другими угодьями. Поскольку поселение возникло в пределах Московского государства, ему дали соответствующее название "Сумин город". Именно так оно именовалось в официальных документах.

Сумы появились на правом берегу Псла, в месте, где река Сума впадает в Псел, а к Сумам присоединяется Сумка. Название города было заимствовано именно у реки Сумы.

Можно было бы предположить, что город назовут в честь Псла, поскольку эта река больше, однако название "город на Псле" уже использовали в XVI веке. Его ликвидировали по дипломатическим причинам, а воссоздавать название не стали.

Поэтому новое укрепление, построенное в 1652 году, получило имя реки Сума и со временем стало называться просто славным городом Сумы.

Также недавно Главред опроверг популярный миф и рассказал, кем на самом деле были украинские казаки.

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