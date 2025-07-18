Число не укладывается в голове: сколько раз запрещали украинский язык

Во всем мире есть только один язык, который запрещали больше всего раз на протяжении веков.

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Запрет украинского языка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой язык больше всего раз запрещали

Как происходил запрет украинского языка

За все годы существования украинский язык многое пережил. Его часто запрещали, искореняли и даже наказывали за него.

Главред решил разобраться, сколько раз запрещали украинский язык.

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Почему украинский язык запрещали

Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что язык, который больше всего раз в мире запрещали - это украинский.

По его словам, украинский язык запрещали по меньшей мере 134 раза в течение веков. Эти запреты имели разные формы: указы, циркуляры, тюрьмы, репрессии.

"За украинский язык выгоняли с работы, не принимали в университеты, уничтожали книги и жгли театры", - отметил автор видео.

Мужчина также рассказал о наиболее известных запретах украинского языка:

В 1863 году Валуевский циркуляр.

"Якобы никакого отдельного "малороссийского" языка не было и быть не может", - говорится в видео.

В 1876 году Эмский указ - запрет всего: от школьного обучения до песен.

В 1930-х расстрелы за одно лишь слово.

"Украинский вытирали из учебников, с вывесок, из подсознания. Миллионы людей заставляли стесняться родного языка, но он выстоял", - добавил мужчина.

Он отметил, что сегодня мы говорим на украинском свободно, и это уже победа.

"Не молчите, говорите. И помните, что каждое украинское слово - это маленький акт сопротивления, который длится уже сотни лет", - подытожил автор видео.

Когда запрещали украинский язык - видео:

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Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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