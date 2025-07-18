Число не укладывается в голове: сколько раз запрещали украинский язык

Вы узнаете:
- Какой язык больше всего раз запрещали
- Как происходил запрет украинского языка
За все годы существования украинский язык многое пережил. Его часто запрещали, искореняли и даже наказывали за него.
Главред решил разобраться, сколько раз запрещали украинский язык.
Почему украинский язык запрещали
Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что язык, который больше всего раз в мире запрещали - это украинский.
По его словам, украинский язык запрещали по меньшей мере 134 раза в течение веков. Эти запреты имели разные формы: указы, циркуляры, тюрьмы, репрессии.
"За украинский язык выгоняли с работы, не принимали в университеты, уничтожали книги и жгли театры", - отметил автор видео.
Мужчина также рассказал о наиболее известных запретах украинского языка:
- В 1863 году Валуевский циркуляр.
"Якобы никакого отдельного "малороссийского" языка не было и быть не может", - говорится в видео.
- В 1876 году Эмский указ - запрет всего: от школьного обучения до песен.
- В 1930-х расстрелы за одно лишь слово.
"Украинский вытирали из учебников, с вывесок, из подсознания. Миллионы людей заставляли стесняться родного языка, но он выстоял", - добавил мужчина.
Он отметил, что сегодня мы говорим на украинском свободно, и это уже победа.
"Не молчите, говорите. И помните, что каждое украинское слово - это маленький акт сопротивления, который длится уже сотни лет", - подытожил автор видео.
Когда запрещали украинский язык - видео:
Читайте также:
- Историк раскрыл главный секрет трезубца - что он означает и кто его придумал
- Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означает
- Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред