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Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означает

Мария Николишин
17 июля 2025, 15:40
107
Названия некоторых городов имеют интересную историю, о которой знают не все.
Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означает
Что известно о названии города Житомир / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как Житомир получил свое название
  • Были ли у города другие названия

Житомир - это старинный город, который расположен на северо-западе Украины. Он почти со всех сторон окружен лесными массивами. Но думали ли вы, почему именно такое название получил этот город?

Главред решил разобраться, почему Житомир так называется.

видео дня

Как появилось название города Житомир

В видео на YouTube-канале My Homeland рассказали, что существует несколько историй о том, как появилось такое название города.

В частности, самая популярная легенда рассказывает о воеводе Житомира.

"Он служил князю Аскольду, но после ссоры с ним ушел в эти земли, чтобы поселиться и жить своей жизнью. На берегу реки Каменки основал свое поселение и назвал его своим именем", - говорится в видео.

Также многие говорят, название города пошло от того, что вокруг было много полей с рожью. Вроде земли там плодородные, поэтому и начали называть это место Житомиром - то есть местом, где много ржи.

Существует ли другое название Житомира

Стоит заметить, что в старых книгах и летописях город всегда назывался Житомиром. Поэтому, скорее всего, другого названия не было, или оно просто не сохранилось до наших дней.

Когда было первое упоминание о Житомире

Считается, что Житомир основали очень давно - еще в 884 году. Однако, точной даты никто не знает. Историки ориентируются на первые упоминания города в рукописях, которые датируются именно 884 годом.

Что известно об основании и названии Житомира - видео:

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Об источнике: My Homeland

YouTube-канал "My Homeland" - это украиноязычный проект, посвященный истории развития города Житомир. На канале публикуются видео, рассказывающие о неизвестных и интересных фактах со времен основания города до наших дней.

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