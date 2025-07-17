Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означает

Названия некоторых городов имеют интересную историю, о которой знают не все.

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Что известно о названии города Житомир / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как Житомир получил свое название

Были ли у города другие названия

Житомир - это старинный город, который расположен на северо-западе Украины. Он почти со всех сторон окружен лесными массивами. Но думали ли вы, почему именно такое название получил этот город?

Главред решил разобраться, почему Житомир так называется.

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Как появилось название города Житомир

В видео на YouTube-канале My Homeland рассказали, что существует несколько историй о том, как появилось такое название города.

В частности, самая популярная легенда рассказывает о воеводе Житомира.

"Он служил князю Аскольду, но после ссоры с ним ушел в эти земли, чтобы поселиться и жить своей жизнью. На берегу реки Каменки основал свое поселение и назвал его своим именем", - говорится в видео.

Также многие говорят, название города пошло от того, что вокруг было много полей с рожью. Вроде земли там плодородные, поэтому и начали называть это место Житомиром - то есть местом, где много ржи.

Существует ли другое название Житомира

Стоит заметить, что в старых книгах и летописях город всегда назывался Житомиром. Поэтому, скорее всего, другого названия не было, или оно просто не сохранилось до наших дней.

Когда было первое упоминание о Житомире

Считается, что Житомир основали очень давно - еще в 884 году. Однако, точной даты никто не знает. Историки ориентируются на первые упоминания города в рукописях, которые датируются именно 884 годом.

Что известно об основании и названии Житомира - видео:

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Об источнике: My Homeland YouTube-канал "My Homeland" - это украиноязычный проект, посвященный истории развития города Житомир. На канале публикуются видео, рассказывающие о неизвестных и интересных фактах со времен основания города до наших дней.

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