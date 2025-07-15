Имеете ли вы коренное украинское происхождение: ответ кроется в фамилии

Вы узнаете:
- Какие фамилии имеют украинское происхождение
- Какие суффиксы на это указывают
Как известно, каждый человек имеет фамилию. Она является особенной и ценной, ведь несет с собой историю поколений и предков.
Главред решил разобраться, какие фамилии указывают на коренное украинское происхождение.
Как понять, что фамилия имеет украинские корни
В работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько отмечается, что коренные украинские фамилии имеют характерные суффиксы -енко, -ук, -юк, -ак, а также -ский, -цкий и -зкий.
Так, коренными украинскими фамилиями считаются:
Полтавский
Эта фамилия имеет присущий украинскому языку суффикс -ский. Оно может указывать на географическое происхождение или принадлежность человека к определенному месту. Сейчас в Украине есть 663 владельца этой фамилии. Что интересно, она упоминается среди православного духовенства и репрессированных.
Кравчук
Эта фамилия имеет суффикс -ук, что тоже говорит об украинском происхождении. Ее носят 37 095 человек. Такая фамилия часто упоминается в реестрах среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.
Коваленко
Фамилия, которая имеет один из самых распространенных суффиксов - -енко. Сейчас известно о 88 632 носителях.
Ковпак
Суффикс -ак, который присутствует в этой фамилии, указывает на украинское происхождение. Таким родовым именем обладают 1990 человек. Что интересно, оно упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.
Куница
Стоит подчеркнуть, что фамилии, образованные от названий животных, также указывают на украинское происхождение. По состоянию на сейчас в Украине зафиксировано 995 носителей этой фамилии.
Если вам интересно узнавать больше о собственной фамилии, можете посмотреть материал: какие фамилии носит каждый десятый украинец.
Вы также можете узнать, какие фамилии выдают дворянское происхождение.
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О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.
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