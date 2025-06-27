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Были ли предки потомками князей: какие фамилии выдают дворянское происхождение

Мария Николишин
27 июня 2025, 14:04
94
Интересные факты о фамилиях, которые вы могли даже не знать.
Были ли предки потомками князей: какие фамилии выдают дворянское происхождение
Княжеские украинские фамилии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии происходят от князей
  • Какие у них окончания

Украинские фамилии имеют глубокие корни и скрывают множество тайн. Как правило, они происходят от имен, названий профессий, мест происхождения или даже от названий животных или растений. Но есть и такие, которые указывают на высокий социальный статус.

Главред решил разобраться, какие фамилии означают принадлежность к княжескому роду.

видео дня

Какие фамилии указывали на социальный статус

Профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Алексеевич Масляк в видео на YouTube рассказал, что в Украине есть множество фамилий, которые указывают на принадлежность к княжескому роду.

В частности, профессор привел примеры, называя имена своих студентов.

Стоит подчеркнуть, что эти фамилии преимущественно имеют окончание "ий" или "ич". Например, Сангушко - древняя фамилия, которую имели украинские князья. Острожский - древнеукраинская княжеская фамилия. Сапига - это родовое имя также принадлежит княжескому роду.

В список фамилий, которые имеют княжеское происхождение, вошли еще и такие:

  • Вишневецкий;
  • Выговский;
  • Заславский;
  • Корецкий;
  • Косаковский;
  • Лукомский;
  • Любомирский;
  • Нимерович;
  • Ружинский;
  • Черторийский;
  • Чернецкий;
  • Хоткевич.

Какие украинские княжеские фамилии - видео:

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Кто такой Петр Алексеевич Масляк?

Петр Алексеевич Масляк - украинский ученый, экономико-географ, профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор географических наук. Педагог, ученый, общественный деятель, публицист, писатель. Отличник образования, Заслуженный работник образования Украины. Академик Академии наук высшего образования Украины, пишет Википедия.

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