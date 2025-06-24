Тратил огромные деньги на одежду: историк рассказал правду о Тарасе Шевченко

Вы узнаете:
- Были ли реалистичными портреты Шевченко
- Почему украинцы знают Шевченко как грозного, а не богемного мужчину
Многие украинцы, когда речь идет о Тарасе Шевченко, вспоминают портреты нахмуренного седовласого мужчины в кожухе и большой шапке. Однако мало кто знает, что в молодости он был еще тем модником.
Главред узнал, как выглядел поэт в молодые годы на самом деле. Об этом на своей странице в TikTok рассказал украинский блогер "Историк Эней".
Он отметил, что Тарас Шевченко в последние годы своей жизни действительно выглядел уставшим. Но причиной этого было подорванное долгими годами ссылок и военной муштры здоровье.
Зато в молодые годы Шевченко на самом деле был очень харизматичным и многогранным. Друзья считали его еще тем богемным мужчиной. Во время проживания в Петербурге Шевченко ценили как талантливого художника и платили ему достойные деньги, поэтому поэт тратил немало средств на модную одежду.
"Он очень любил шумные, веселые компании, посещал театры и различные вечера в лучших петербургских имениях", - рассказал блогер.
Смотрите видео о том, как на самом деле выглядел Тарас Шевченко:
Однако впоследствии российская пропаганда приложилась к тому, чтобы даже до сих пор мало кто из украинцев знал о годах яркой жизни Шевченко, а большинство запомнило его как грозного седого дедушку.
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Кто такой Историк Эней?
Историк Эней - украинский блогер, который ведет образовательно-исторический канал и TikTok-аккаунт с контентом связанным с историей Украины. На YouTube за каналом следит более 15 тысяч пользователей, а в TikTok - более 25 тысяч.
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