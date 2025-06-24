Русских почти не было: когда и почему в РФ существовала Зеленая Украина

Вы узнаете:
- Что такое Зеленая Украина
- Почему украинцы массово выезжали в Россию
На территории страны-агрессора России 160 лет назад образовался Зеленый Клин - историческое название Дальнего Востока, куда переселились 500 тысяч украинцев. Они и назвали свое поселение Зеленой Украиной.
Главред узнал, почему в конце XIX в начале XX века произошла такая массовая миграция украинцев в РФ. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер ellevika.
Смотрите видео о Зеленой Украине:
@ellevika
Если Зеленый Клин был не единственным, то сколько же существовало "так называемых" Украин? *присутствует рекламная интеграция♬ оригинальный звук - ellevika
Выяснилось, что в России пообещали украинцам выгодные условия для миграции. Каждой украинской семье предлагали бесплатные 100 гектаров земли. Таким образом за определенное время украинцы составляли более 50% населения Зеленой Украины.
Блогер отметила, что подобная ситуация сложилась и на трех других Клинах. Малиновый Клин образовался на территории Кубани, Желтый в районе Надволжья, а Серый - на юго-западе и севере Казахстана. Там также украинцы составляли большую часть населения.
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Кто такая ellevika?
ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.
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