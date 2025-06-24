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Это было нормой: почему женщинам раньше запрещали носить брюки

Марина Иваненко
24 июня 2025, 12:59
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История женских брюк насчитывает века запретов и стереотипов: как история женских брюк изменила моду благодаря Шанель, Дитрих и мировым войнам.
Почему женщинам запрещали носить брюки?
Почему женщинам запрещали носить брюки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему женщинам запрещали носить брюки
  • Когда женщины получили право носить брюки
  • Кто придумал брюки для женщин

Сегодня брюки для женщин - привычная часть гардероба. Однако так было не всегда. В прошлом женские брюки были не просто диковинкой, а настоящим вызовом социальным и правовым нормам. Подробнее рассказывает Главред.

Запреты на брюки: как женщинам годами запрещали свободу выбора

В средневековой и новейшей Европе общество четко разделяло одежду по половому признаку. Брюки были символом мужественности, силы и активности, и их могли носить только мужчины. Женщина же должна была надевать юбку или платье, которые подчеркивали ее покорность и "домашнюю роль".

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как рассказывают на ютуб-канале "WAS: Популярная история", во Франции до 2013 года (!) формально действовал закон, запрещающий женщинам носить брюки без специального разрешения полиции. Хотя фактически его уже давно не применяли, он существовал как юридический рудимент. Подобные запреты действовали и в США, Германии и Великобритании.

Смелые первопроходцы: кто сломал искусственные правила

Несмотря на строгие нормы, некоторые женщины решались нарушать эти правила:

  • Амазонки - мифические женщины-воительницы, которые носили кожаные штаны как боевую одежду.
  • Французские революционерки конца XVIII века использовали брюки как символ равенства, хотя даже тогда это вызывало осуждение.
  • Феминистки XIX века носили "блумеры" - широкие шаровары под платьем. Их осуждали даже некоторые суфражистки, считая, что такой вызов может повредить борьбе за избирательные права.

Коко Шанель: женщина, которая сделала брюки модными

Кардинальные изменения начались в ХХ веке благодаря Коко Шанель, которая ввела в женскую моду:

  • свободные брюки для отдыха,
  • широкие брюки для пляжных прогулок,
  • костюмы с мужскими элементами.

Она сделала женские брюки элегантными, удобными, изящными и разрушила стереотип о том, что женская фигура должна подчеркиваться только юбками.

Марлен Дитрих: брюки как вызов Голливуду и миру

Если Коко Шанель начала "брючную революцию" в Европе, то в Америке это сделала Марлен Дитрих. Она:

  • появлялась на публике в мужских костюмах и смокингах,
  • шокировала консервативную аудиторию образами в брюках,
  • сделала брюки символом женской силы, свободы и сексуальности нового типа.

Война меняет все: как мировые войны дали женщинам брюки

Во время Первой и Второй мировых войн женщины вынуждены были работать на "мужских" должностях - на заводах, в поле, на стройке. Практичность требовала удобной одежды - брюк.

После войны многие женщины отказались возвращаться к исключительно юбкам и платьям, ведь брюки оказались несравненно удобнее.

Новый виток: унисекс и гендерная свобода в 1960-х

В 1960-х брюки стали еще популярнее благодаря:

  • моде на джинсы "унисекс",
  • движению хиппи,
  • женским маршам за права,
  • дизайнерам, которые популяризировали "андрогинный стиль".

Мир менялся - вместе с женским гардеробом.

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WAS: Популярная история - что это за ресурс?

WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

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