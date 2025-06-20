Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка: неожиданный вердикт

Вы узнаете:
- Можно ли женщине приходить в церковь в штанах
- Обязательно ли женщине иметь головной убор, чтобы зайти в храм
В 21 веке до сих пор существует поверье, что женщина в храм должна надевать исключительно юбку или платье - никаких брюк, джинсов и тем более шортов. Главред со ссылкой на черкасского капеллана Владимира Ридного выяснял, можно ли женщинам носить брюки в храме и обязательно ли быть с покрытой головой.
Священник отмечает, если женщине нужно зайти в церковь, для этого не нужно надевать платок или переодеваться в юбку.
По словам Ридного, одежда давно перестала быть сакральным признаком в социуме для людей.
При этом он подчеркнул, что не стоит осуждать или делать замечания человеку из-за того, в чем он пришел в церковь. Тем более - недопустимо не впускать женщину в храм, если она пришла в штанах или без головного убора. Ведь поступая так, верующие берут на себя большой грех.
Священник вспомнил об изречении из Евангелия: "Не судите, да не судимы будете".
"Задача всех христиан, которые себя называют практикующими христианами не осуждать другого человека, в чем он ходит в храм", - сказал Ридный.
Черкасский капеллан подчеркнул, что окружающие не знают обстоятельств, при которых человек пришел в церковь, и имел ли он возможность должным образом подготовиться к посещению храма.
Другие же священники также отмечают, что не важно, женщина в платке или она в штанах. Если есть необходимость - человек должен зайти в храм, а уж как одет - не имеет значения. Главное, чтобы у человека душа была направлена с той целью, с которой он идет в храм.
Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка - смотрите видео:
@war_priest Можно ли женщине посещать храм в штанах и без платка? Да, можно! Главное - это ваше искреннее желание прийти к Богу и внутренний настрой, а не внешний вид. Конечно, одежда должна быть скромной и не привлекать лишнего внимания, но судить кого-то за внешнее - неправильно. Особенно сейчас, во времена войны, когда многие люди потеряли все. Их вид - не показатель веры, а вы - не их Судья. Брюки уже давно перестали быть только мужской одеждой, а отсутствие платка не является препятствием для молитвы. Сделав замечание, вы можете отвратить человека от церкви, а вера - это прежде всего о душе, а не о внешнем. Помните слова: "Не судите - и не будете осуждены" (Лк. 6:37) Лучше поддержите тех, кто ищет духовной опоры. ? Сохраните это сообщение и поделитесь им, чтобы напомнить другим, что главное верить искренне, а не следовать правилам внешнего вида. #духовность#церковь#вера#штанивцеркви#вштанахвцеркву#безхустки♬ оригинальный звук - Владимир Ридный
Читайте также:
- Что делать с водой, которой обмывали покойного: священник разъяснил важный нюанс
- Можно ли родным нести гроб с умершим родственником: священник объяснил
- Можно ли неженатым парням нести гроб: священник дал ответ: священник дал ответ
Что известно о профиле в TikTok @war_priest?
Профиль в TikTok @war_priest ведет черкасский капеллан Владимир Ридный. Он стал военным священником еще в 2014 году. После того как в 2018 году в родном городе создали ТрО, он получил должность капеллана, но на волонтерских началах - из-за того, что не было закона об официальном статусе военных священнослужителей. Черкасский священник ведет соцсети и рассказывает интересные особенности о церкви.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред