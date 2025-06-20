Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка: неожиданный вердикт

Марина Фурман
20 июня 2025, 14:04
167
В некоторых храмах женщинам до сих пор делают замечания, если те не покрывают голову и одеты в брюках.
молитва, церковь
Священник ответил, можно ли женщинам идти в церковь без платка и в штанах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Можно ли женщине приходить в церковь в штанах
  • Обязательно ли женщине иметь головной убор, чтобы зайти в храм

В 21 веке до сих пор существует поверье, что женщина в храм должна надевать исключительно юбку или платье - никаких брюк, джинсов и тем более шортов. Главред со ссылкой на черкасского капеллана Владимира Ридного выяснял, можно ли женщинам носить брюки в храме и обязательно ли быть с покрытой головой.

Священник отмечает, если женщине нужно зайти в церковь, для этого не нужно надевать платок или переодеваться в юбку.

видео дня

По словам Ридного, одежда давно перестала быть сакральным признаком в социуме для людей.

При этом он подчеркнул, что не стоит осуждать или делать замечания человеку из-за того, в чем он пришел в церковь. Тем более - недопустимо не впускать женщину в храм, если она пришла в штанах или без головного убора. Ведь поступая так, верующие берут на себя большой грех.

Священник вспомнил об изречении из Евангелия: "Не судите, да не судимы будете".

"Задача всех христиан, которые себя называют практикующими христианами не осуждать другого человека, в чем он ходит в храм", - сказал Ридный.

Черкасский капеллан подчеркнул, что окружающие не знают обстоятельств, при которых человек пришел в церковь, и имел ли он возможность должным образом подготовиться к посещению храма.

Другие же священники также отмечают, что не важно, женщина в платке или она в штанах. Если есть необходимость - человек должен зайти в храм, а уж как одет - не имеет значения. Главное, чтобы у человека душа была направлена с той целью, с которой он идет в храм.

Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка - смотрите видео:

@war_priest Можно ли женщине посещать храм в штанах и без платка? Да, можно! Главное - это ваше искреннее желание прийти к Богу и внутренний настрой, а не внешний вид. Конечно, одежда должна быть скромной и не привлекать лишнего внимания, но судить кого-то за внешнее - неправильно. Особенно сейчас, во времена войны, когда многие люди потеряли все. Их вид - не показатель веры, а вы - не их Судья. Брюки уже давно перестали быть только мужской одеждой, а отсутствие платка не является препятствием для молитвы. Сделав замечание, вы можете отвратить человека от церкви, а вера - это прежде всего о душе, а не о внешнем. Помните слова: "Не судите - и не будете осуждены" (Лк. 6:37) Лучше поддержите тех, кто ищет духовной опоры. ? Сохраните это сообщение и поделитесь им, чтобы напомнить другим, что главное верить искренне, а не следовать правилам внешнего вида. #духовность#церковь#вера#штанивцеркви#вштанахвцеркву#безхустки♬ оригинальный звук - Владимир Ридный

Читайте также:

Что известно о профиле в TikTok @war_priest?

Профиль в TikTok @war_priest ведет черкасский капеллан Владимир Ридный. Он стал военным священником еще в 2014 году. После того как в 2018 году в родном городе создали ТрО, он получил должность капеллана, но на волонтерских началах - из-за того, что не было закона об официальном статусе военных священнослужителей. Черкасский священник ведет соцсети и рассказывает интересные особенности о церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские офицеры массово бегут с передовой: ГУР нашло их "безопасное укрытие"

Российские офицеры массово бегут с передовой: ГУР нашло их "безопасное укрытие"

15:23Фронт
"Наконец они дома": Зеленский о новом обмене пленными между Украиной и РФ

"Наконец они дома": Зеленский о новом обмене пленными между Украиной и РФ

14:41Украина
Украинцев предупредили: будут ли этой зимой отключения света и дефицит газа

Украинцев предупредили: будут ли этой зимой отключения света и дефицит газа

14:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева и Максим Галкин приняли важное решение - что произошло

Алла Пугачева и Максим Галкин приняли важное решение - что произошло

Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно

Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно

Пришли на Землю не случайно: ТОП-3 знака, которые имеют уникальную миссию

Пришли на Землю не случайно: ТОП-3 знака, которые имеют уникальную миссию

В секунде погибла почти вся семья: в Киеве ракета убила отца, мать и сына с любимой

В секунде погибла почти вся семья: в Киеве ракета убила отца, мать и сына с любимой

Последние новости

15:24

Помидоры и перец дадут больший урожай: каким средством их нужно опрыскивать

15:23

Российские офицеры массово бегут с передовой: ГУР нашло их "безопасное укрытие"

15:20

Противодействовать невозможно: эксперт рассказал о смертоносной тактике ударов РФ

15:13

Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"

15:05

Зачем акулам ноздри, если они не имеют легких: раскрыта неожиданная правда

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
14:41

"Наконец они дома": Зеленский о новом обмене пленными между Украиной и РФФото

14:35

Украинцев предупредили: будут ли этой зимой отключения света и дефицит газа

14:23

"Сделать уже ничего нельзя": тревожный прогноз массированных ударов дронов РФ

14:21

Правила выплаты пенсий изменились: какое новое требование ждет украинцев

Реклама
14:04

Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка: неожиданный вердикт

13:44

Вера Брежнева впервые за много лет поменяла прическу - как она выглядит

13:41

Почему колорадский жук так называется: история появления таких насекомых в УкраинеВидео

13:38

Земля за зерно и почти 20 лет строительства: как выглядит дача Ющенко

13:29

ВПЛ получат ряд выплат: какая помощь будет доступна в июле

13:16

Эффективность под 100%: в США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ

12:41

Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньгиВидео

12:32

2 простейших способа, как подвязать помидоры: займут считанные минуты, а результат удивитВидео

12:30

Угроза нового вторжения: боец "Калина" о единственном варианте завершения войныВидео

12:29

Ценовой сюрприз: популярный в Украине продукт внезапно подорожал

11:34

Штрафы за посылки по почте: кому из украинцев придется заплатить 40 000 гривен

Реклама
11:33

Представители НАБУ в конкурсе на главу БЭБ являются участниками громких скандалов – СМИ

11:30

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Козлам - угроза, Свиньям - конфликт

11:26

Ученые просто обомлели: древнее захоронение открыло невероятную тайну

11:07

Рои дронов полетят на Украину: в ЦПД предупредили украинцев

11:04

Убил товарища и ел две недели: в ГУР опубликовали доказательства каннибализма в ВС РФ

11:02

Ударит +6 градусов: стала известна дата сильного похолодания

10:39

Киевстар закрывает сразу несколько тарифов: что нужно сделать до 24 июня

10:36

Почему "неограниченный" человеческий ресурс россиян - не главное в войнемнение

10:27

Леся Никитюк показала новорожденного сына: первые фото

10:25

На поиск разгадки всего 11 секунд: только самые внимательные найдут кота

10:12

Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

10:05

Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - улучшение, Скорпионам - отпускать

10:04

У РФ есть ресурс для наступления: Загородний назвал главную задачу УкраиныВидео

09:51

Цены на пороге исторического максимума: стоимость одного овоща удивляет украинцев

09:51

Нашли виновных: стало известно, кто изувечил украинку Ковальчук в Дубае

09:44

"Я стала мамой": Lida Lee сообщила о кардинальных переменах в жизни

09:37

"Клон" и "Тропиканка": умер звезда популярных сериалов

09:25

Гороскоп на завтра 21 июня: Овнам - приятная неожиданность, Водолеям - неприятности

09:24

Путин может стать героем мультфильма "Простоквашино"мнение

09:15

Можно ли холостым парням нести гроб: священник дал ответВидео

Реклама
09:12

Гремели взрывы, есть "прилеты": РФ ударила по Украине десятками беспилотников

09:04

"Мы полигамные": Тарас Тополя извинился перед женой за "много боли"Видео

09:00

Россияне пытаются уничтожить производства дронов, а к осени вернутся к атакам на энергетику - Криволап

08:29

Стамбульский формат прогресса не даст: Кислица сказал, что нужно для заключения мира

08:08

Украина нашла противодействие артиллерии РФ, но есть другая опасность – Forbes

07:48

Приехал, чтобы помочь: что известно о художнике из США, который погиб во время атаки РФФото

06:42

Одесса - в огне после атаки дронов: под завалами могут быть людиФото

05:28

Как отчистить кепки от грязи и пятен: секрет стирки головных уборов

05:00

"Еще один плевок": Ани Лорак попала в огромные неприятности в РФ

04:35

Как сказать "глазунья" на украинском: мало кто знает настоящий переводВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять