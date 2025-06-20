Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка: неожиданный вердикт

В некоторых храмах женщинам до сих пор делают замечания, если те не покрывают голову и одеты в брюках.

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Священник ответил, можно ли женщинам идти в церковь без платка и в штанах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Можно ли женщине приходить в церковь в штанах

Обязательно ли женщине иметь головной убор, чтобы зайти в храм

В 21 веке до сих пор существует поверье, что женщина в храм должна надевать исключительно юбку или платье - никаких брюк, джинсов и тем более шортов. Главред со ссылкой на черкасского капеллана Владимира Ридного выяснял, можно ли женщинам носить брюки в храме и обязательно ли быть с покрытой головой.

Священник отмечает, если женщине нужно зайти в церковь, для этого не нужно надевать платок или переодеваться в юбку.

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По словам Ридного, одежда давно перестала быть сакральным признаком в социуме для людей.

При этом он подчеркнул, что не стоит осуждать или делать замечания человеку из-за того, в чем он пришел в церковь. Тем более - недопустимо не впускать женщину в храм, если она пришла в штанах или без головного убора. Ведь поступая так, верующие берут на себя большой грех.

Священник вспомнил об изречении из Евангелия: "Не судите, да не судимы будете".

"Задача всех христиан, которые себя называют практикующими христианами не осуждать другого человека, в чем он ходит в храм", - сказал Ридный.

Черкасский капеллан подчеркнул, что окружающие не знают обстоятельств, при которых человек пришел в церковь, и имел ли он возможность должным образом подготовиться к посещению храма.

Другие же священники также отмечают, что не важно, женщина в платке или она в штанах. Если есть необходимость - человек должен зайти в храм, а уж как одет - не имеет значения. Главное, чтобы у человека душа была направлена с той целью, с которой он идет в храм.

Можно ли женщинам ходить в храм в штанах и без платка - смотрите видео:

@war_priest Можно ли женщине посещать храм в штанах и без платка? Да, можно! Главное - это ваше искреннее желание прийти к Богу и внутренний настрой, а не внешний вид. Конечно, одежда должна быть скромной и не привлекать лишнего внимания, но судить кого-то за внешнее - неправильно. Особенно сейчас, во времена войны, когда многие люди потеряли все. Их вид - не показатель веры, а вы - не их Судья. Брюки уже давно перестали быть только мужской одеждой, а отсутствие платка не является препятствием для молитвы. Сделав замечание, вы можете отвратить человека от церкви, а вера - это прежде всего о душе, а не о внешнем. Помните слова: "Не судите - и не будете осуждены" (Лк. 6:37) Лучше поддержите тех, кто ищет духовной опоры. ? Сохраните это сообщение и поделитесь им, чтобы напомнить другим, что главное верить искренне, а не следовать правилам внешнего вида. #духовность #церковь #вера #штанивцеркви #вштанахвцеркву #безхустки ♬ оригинальный звук - Владимир Ридный

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Что известно о профиле в TikTok @war_priest? Профиль в TikTok @war_priest ведет черкасский капеллан Владимир Ридный. Он стал военным священником еще в 2014 году. После того как в 2018 году в родном городе создали ТрО, он получил должность капеллана, но на волонтерских началах - из-за того, что не было закона об официальном статусе военных священнослужителей. Черкасский священник ведет соцсети и рассказывает интересные особенности о церкви.

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