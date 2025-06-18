Что делать с водой, которой обмывали покойного: священник разъяснил важный нюанс

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк дал совет относительно того, как правильно утилизировать воду, которой обмывали покойного.

https://glavred.info/life/chto-delat-s-vodoy-kotoroy-obmyvali-pokoynogo-svyashchennik-razyasnil-vazhnyy-nyuans-10674446.html Ссылка скопирована

Священник разъяснил, что делать с водой, которой обмывали умершего / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TiikTok

Вы узнаете:

Что делать с водой после омовения усопшего в городе

Как правильно утилизировать такую воду в селе

После смерти близкого человека многие задумываются не только над ритуальными обрядами, но и над бытовыми деталями, которые сопровождают прощание. Один из частых вопросов - что делать с водой, которой омывали покойного. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разъяснил, как правильно поступить в такой ситуации.

По его словам, в этом процессе нет ничего мистического или опасного, главное - придерживаться этических норм и уважения к другим людям.

видео дня

"В городе такая вода обычно попадает в канализацию - это нормально. В селе не надо нести воду к соседям "на зло". Лучше всего - вылить ее в своем дворе, там, где никто не ходит, в ямку, и прикопать", - отметил отец Алексей.

Он подчеркнул, что вода после омовения тела не является магической или опасной. Священник отметил, что не стоит выливать ее просто на дорогу, где ходят люди - это "некрасиво и неэтично".

Священник призывает верить не в воду или обряды, а в Бога, который защищает от всего.

"Верьте в Бога, а не в воду или любое другое "волшебство". Как говорит апостол Павел: "Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе", - добавил он.

Смотрите видео о том, что делать с водой, которой обмывали умершего:

Как ранее сообщал Главред, священник объяснил, кто должен обмывать умерших и обязательно ли это делать. По его словам, все зависит от места, где произошла смерть, и обстоятельств.

Существуют неписаные правила и запреты, которых стоит придерживаться, чтобы не нарушить покой умерших и не навлечь неприятности на себя. Священники объяснили, что категорически нельзя делать на кладбище.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред