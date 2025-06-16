Что делать со старыми иконами: священник дал ответ

Вы узнаете:
- Что делать со старыми иконами
- Не будет ли грехом сжечь старые иконы
В семьях часто длительное время могут храниться иконы. А бывает такое, что семья переезжает в новое жилье, и оказывается, что там остались старые иконы от предыдущих хозяев.
И в таком случае становится актуальным вопрос, что делать со старыми иконами. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
"Можете оставить себе, а можете отнести в церковь, а можете в часовню занести. А если уж очень старенькие и дряхлые, то можно сжечь. Греха не будет. Если они старые, то, если хотите, можете как раритет держать. Старые образы имеют ценность. А если просто выцвели простые бумажные иконы - то можно сжечь", - отметил священник.
Также, по его словам, можно отнести старые иконы в церковь, а там раз в год церковный староста или старший братчик сжигают вещи, которые не используются в храме.
"Поэтому смело можете отнести в храм, ну и там уже их должным образом сожгут. Да и все", - добавил отец Алексей Филюк.
Смотрите видео о том, что делать со старыми иконами:
Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 котят: только люди с "зрением орла" найдут ответ
- Где 3 различия между единорогами: только самые внимательные разгадают загадку за 8 секунд
- Что будет, если черный кот перейдет дорогу: священник удивил ответом
Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред