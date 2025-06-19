Можно ли родным нести гроб с умершим родственником: священник объяснил

Священник объяснил, стоит ли родственникам бояться выносить гроб умершего близкого.

https://glavred.info/life/mozhno-li-rodnym-nesti-grob-s-umershimi-rodstvennikami-svyashchennik-obyasnil-10674611.html Ссылка скопирована

Действительно ли родственникам нельзя нести гроб / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Кто из родственников может выносить гроб покойника

Разрешено ли детям нести гроб родителей

Среди украинцев многие верят в то, что когда родные несут гроб погибшего родственника, то это не к добру. Действительно ли стоит в это верить рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok.

Главред узнал, что по словам священника, люди в этом неправы. Филюк объяснил почему на примере похорон бабушки, когда ее внуку приходится нести гроб.

видео дня

"Когда бабушка носила маленького внука и нянчила, и целовала, и обнимала, то это разве было не к добру? Внук вырос. А теперь, если на похоронах некому вынести родную бабушку, то внук обязан вынести бабушку из дома", - подчеркнул он.

Поэтому священник считает это вполне нормальным, а беспокойство людей называет предрассудками. Он также привел пример противоположной традиции, которая существует в одном из регионов Украины.

"На Франковщине наоборот дети и внуки выносят папу, бабушку, или маму из дома. Она их носила - они ее несут. Поэтому все остальное это суеверия", - добавил Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Читайте также:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред