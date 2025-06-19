Можно ли родным нести гроб с умершим родственником: священник объяснил

Вы узнаете:
- Кто из родственников может выносить гроб покойника
- Разрешено ли детям нести гроб родителей
Среди украинцев многие верят в то, что когда родные несут гроб погибшего родственника, то это не к добру. Действительно ли стоит в это верить рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok.
Главред узнал, что по словам священника, люди в этом неправы. Филюк объяснил почему на примере похорон бабушки, когда ее внуку приходится нести гроб.
"Когда бабушка носила маленького внука и нянчила, и целовала, и обнимала, то это разве было не к добру? Внук вырос. А теперь, если на похоронах некому вынести родную бабушку, то внук обязан вынести бабушку из дома", - подчеркнул он.
Поэтому священник считает это вполне нормальным, а беспокойство людей называет предрассудками. Он также привел пример противоположной традиции, которая существует в одном из регионов Украины.
"На Франковщине наоборот дети и внуки выносят папу, бабушку, или маму из дома. Она их носила - они ее несут. Поэтому все остальное это суеверия", - добавил Филюк.
Смотрите видео с объяснением священника:
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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