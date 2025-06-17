Можно ли делать маникюр и красить волосы христианкам: священник ответил

Вы узнаете:
- Разрешено ли христианкам делать маникюр
- Что священник думает о наращивании ресниц и окрашивании волос
- Можно ли христианке пользоваться косметикой
Многие женщины часто задумываются над тем, что является приемлемым в их внешнем виде, а что может противоречить христианским ценностям. Главред узнал, можно ли красить волосы, делать маникюр и наращивать ресницы, не нарушая церковные наставления.
Священник Православной церкви Украины отец Алексей Филюк поделился своим мнением о том, что является нормальным, а что может быть лишним в уходе за собой для христианки. По его словам, для христианки нет ничего греховного в уходе за собой, если все делается в меру и со здравым смыслом.
"Все, что в меру - это нормально... Все должно быть красиво и аккуратно", - говорит священник.
Отец Филюк отметил, что опрятный вид не противоречит христианским ценностям, и даже напомнил пример прихожанки: "Вот ногти, если хорошо сделаны, то это не мешает женщине быть в храме, молиться. Оксанка у нас на каждой службе - в храме, молится, спасается, поет во славу Божью - и греха в этом нет".
В то же время священник предостерег от излишеств, которые могут стать проявлением гордыни или неестественности.
"Потому что что сверх меры - то нехорошо. И есть греховно сверх меры, и краски накладывать также. Но гигиена - это хорошо, красота - это хорошо", - отметил Филюк.
Относительно ресниц священник также высказался снисходительно: "И ресницы можно немного подрастить, если хочется. Главное - не переборщить. Поскольку что много - это уже нездорово".
Священник подчеркнул, что гигиена, ухоженность, желание выглядеть привлекательно - не является грехом, если не переходить грань и оставаться искренней в молитве и душе. Особенно в праздничные дни, например Пасху, женщины украшают себя - и это нормально.
Смотрите видео с объяснением священника о том, можно ли христианке делать маникюр, наращивать ресницы и красить волосы:
@o.filiuk1 Можно ли делать маникюр с @Oksanka Chaikivska ♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
Как ранее сообщалось, на кладбище нельзя смеяться, употреблять алкоголь или оставлять еду, а также говорить определенные слова. Такие действия считаются пренебрежением к усопшим и могут навлечь неприятности.
Относительно старых икон, которые больше не хочется держать дома, отец Филюк советует не выбрасывать их в мусорку. Икону можно передать в храм или аккуратно сжечь с молитвой, а пепел закопать в чистом месте.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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