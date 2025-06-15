Слово 'взятка' имеет уникальное значение - историк раскрыл неожиданные детали

Слово "взятка", которое сегодня ассоциируется с коррупцией, на самом деле имеет совсем другое, глубокое и неожиданное происхождение, рассказал историк Алферов.

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Что означает взятка - слово взятка имеет уникальное значение / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Что означает слово взятка

Что считается взяткой

Большинство украинцев воспринимает слово "взятка" (укр. хабар) исключительно как нечто негативное - коррупционную плату или подкуп. Но на самом деле его историческое значение совсем другое. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк Александр Алферов.

Главред выяснил, что такое взятка (укр. хабар).

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Что означает слово "взятка" (укр. хабар)

"Слово взятка (укр. хабар) имеет уникальное и неожиданное значение. Сейчас я вам все расскажу", - отмечает историк.

По словам эксперта, "взятка" (укр. хабар) - слово иноязычного происхождения. Оно пришло в украинский язык из турецкого, где звучит как "хабер".

"В свою очередь в турецкий язык оно попало из арабского и означает это слово новость или сообщение", - объясняет Алферов.

Смотрите видео о значении слова взятка:

Интересно, что в некоторых странах до сих пор используется первоначальное значение этого слова.

"Между прочим, в Казахстане с 90-х годов крупнейший медиахолдинг называется "Хабар'"", - приводит пример историк.

Как же случилось, что позитивное слово превратилось в символ коррупции? Со временем произошло смещение смыслов, отммечает историк.

"Происходит определенное смещение понимания этого термина на наших территориях, что привело к трактовке этого слова как денежная плата за получение новости или информации, а затем - деньги за услугу", - отмечает Алферов.

Как иначе сказать взятка

Кстати, украинский язык имеет еще много синонимов к слову "взятка" (укр. хабар). Некоторые из них уже вышли из употребления, но хорошо иллюстрируют богатство лексики:

"В украинском языке взятка обозначается и другими словами. Вирва, підкуп, кубан, хапанка, мзда, пайка, підкупина, ралець, відчепне, мазило, драчина, братка, підплата, дерун, базаранка, хап, відкат", - приводит примеры историк.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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