Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в Москве

Украинским олигархам уже удавалось посадить "своего царя" на московский трон - и эта невероятная история имеет все признаки геополитической спецоперации.

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Как украинцы поставили своего царя в Кремле - правду скрывали веками / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Какой украинец был царем Московского царства

Как Украина захватила власть в Москве

Тайна происхождения Лжедмитрия

История знает прецеденты, когда украинские магнаты не только влияли на политику Московии, но и буквально поставили своего протеже на царский престол в Кремле. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на телеканале 2+2.

Главред выяснил, как украинские олигархи смогли захватить власть в Москве.

Как украинец стал московским царем

"Русские княжества основали Московию как колонию. Это было бы очень хорошо для Московии вернуться в лоно людей, которые ее основали. Есть ли у братства, кандидат, кто возглавит Московию, я пока не могу этого сказать. Это военная тайна, но вы об этом обязательно узнаете, когда придет время", - сказал Осип Луганский, боец батальона ГУР МО "Братство".

На самом деле, в начале XVII века, в период так называемой Смутного времени, в Москве появляется царь по имени Дмитрий Иванович - известный в истории как Лжедмитрий. Он позиционировал себя как сына Ивана Грозного, который чудом уцелел. По преданию, будущий царь долгое время жил в замке украинского шляхетского рода Вишневецких.

"Это был очень подготовленный человек. Он был образован, овладел военным мастерством. Если бы он был царем, то это был бы достойный человек на самом деле", - рассказала Любовь Шиян, научный сотрудник национального заповедника "Замки Тернопольщины".

Смотрите видео о том, как украинские олигархи захватили власть в Москве:

Поход на Москву - частный проект украинских магнатов

Коронация Лжедмитрия в Кремле - результат спецоперации, профинансированной украинской шляхтой. Поход на Москву совершили две тысячи запорожских казаков вместе с представителями рода Вишневецких - Адамом и Константином.

"Поход был официально частный на средства украинских магнатов, в том числе и Вишневецких. В этом походе приняли участие два представителя рода. Это Адам и Константин Вишневецкий", - добавила исследовательница.

Брак с родственницей и геополитические бонусы

Чтобы закрепить влияние на нового царя, Вишневецкие женили его на своей родственнице Марине Мнишек. Ее отец был львовским старостой, а сестра - женой Константина Вишневецкого.

Москва, признав брак, выплатила семье Мнишек миллион польских злотых и передала стратегические территории. Речь идет о Новгороде, Пскове, Северских и Смоленских землях. Сам Лжедмитрий планировал реформы по западному образцу, в частности, создание университета.

Однако бояре объявили царя с самозванцем и устроили мятеж.

"Искали повод и повод нашли. Там были неурожаи, голод начался. Начали рассказывать легенды, что это Марина - гадалка, а потом в Москве был бунт", - рассказывает научная сотрудница национального заповедника "Замки Тернопольщины" Любовь Шиян.

Тайна происхождения Лжедмитрия

До сих пор историки не имеют четкого ответа, кем именно был Лжедмитрий - потомком Рюриковичей или талантливым авантюристом.

"На воспоминания современников отличить о том, что это был не Дмитрий, большинству даже московитов, которые знали его, лично было очень сложно. Вряд ли это, конечно, был прямо настоящий Дмитрий. А какой-то опытный авантюрист, который очень хорошо ознакомился с деталями его жизни, возможно, кто-то из его придворных", - отметил Осип Луганский, боец батальона "Братство"

К сожалению, архив Вишневецких, который мог бы раскрыть эту и другие исторические тайны, во времена царизма был вывезен в Петербург и якобы потерян во время наводнения в Зимнем дворце.

"(Архив - ред.) поместили в сундуках в подвалах Зимнего дворца и когда произошло очередное наводнение согласно официальной версии, то были потеряны эти документы. Это версия официальная, на самом деле мы не знаем, действительно ли было все потеряно", - рассказывает научный сотрудник национального заповедника "Замки Тернопольщины" Любовь Шиян.

Целенаправленное уничтожение украинского следа

Российская империя стремилась стереть следы украинского влияния на московскую историю. Во время Первой мировой войны артиллерия намеренно уничтожила замок Мнишеков во Львовской области.

"Московиты не восприняли собственно Русскую шляхту с территории Украины... Их азиатская душа это не восприняла", - заключает Осип Луганский.

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Телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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