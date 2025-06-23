Совсем не стандарт качества: что на самом деле означал ГОСТ в СССР

Вы узнаете:
- Что такое советский ГОСТ
- Был ли ГОСТ стандартом качества
От пожилых людей иногда можно услышать о "великих советских ГОСТах", благодаря которым продукты в СССР якобы были невероятного качества. Но действительно ли это так?
Главред решил разобраться, какими были ГОСТы в СССР.
Что известно о ГОСТе
На YouTube-канале TheДокументалист рассказали, что стандарт ГОСТ лишь подавал описание различных составляющих и их процентного соотношения, которые могли использоваться в продукте.
"Подчеркиваю, могли использоваться. Но это вовсе не означает, что использовались. И каждый год, в зависимости от урожайности, забоя коров или свиней, этот ГОСТ менялся", - говорится в видео.
Отмечается, что по разным причинам ГОСТ могли менять. Например, так было в 1972 году, когда в стране произошла страшная засуха, и из-за нехватки кормов под нож пустили большое количество скота.
"Мяса не хватало катастрофически, и тогда ГОСТы на колбасу мгновенно изменили, допустив использование значительно большего количества посторонних добавок. А посторонние добавки это эмульгаторы, крахмал, пищевая плазма, выварка из костей, усилители вкуса и многое другое", - отметил автор видео.
Стоит добавить, что большая ошибка считать, что ГОСТ - это неизменный стандарт качества, золотой эталон, которого постоянно придерживались.
Мифы о ГОСТе в СССР - видео:
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Что такое TheДокументалист?
ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.
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