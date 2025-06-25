Точно не из-за дефицита: почему в СССР использовали волосы вместо ниток

В СССР придумывали интересные лайфхаки, чтобы сохранить одежду дольше всего.

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Что в СССР зашивали волосами / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько стоили колготки в СССР

Какими лайфхаками пользовались женщины, чтобы сохранить колготки

Сейчас все люди могут приобрести разнообразные наряды в магазине, но в СССР многие вещи были недоступны или дефицитны. Именно поэтому люди придумывали различные способы, чтобы продлить срок службы одежды.

Главред решил разобраться, чем зашивали одежду в СССР.

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Почему в СССР зашивали волосами капроновые колготы

Капроновые колготки появились в СССР на рубеже 50-60-х годов XX века. Сначала их называли "чулочные рейтузы" и завозили из Чехословакии, пишет Telegraf.

Известно, что цена одной пары женских колготок в СССР равнялась трехдневному заработку инженера - 15 рублей. При этом они были дефицитным товаром. Когда они появлялись в свободной продаже, за ними выстраивались длинные очереди.

Так, из-за дефицита и высокой цены люди придумывали различные способы продлить срок службы колготок.

В частности, некоторые рекомендовали их замораживать, а затем размораживать перед ношением. Многие умели поднимать петли специальным крючком.

Особенно изобретательные женщины зашивали дорогие импортные колготки собственными волосами, подобранными по цвету. Стоит заметить, что делали это не из-за отсутствия или дефицита ниток. Наоборот, ниток было много. Причина в том, что шов, каким бы он ни был аккуратным, все равно было видно. А волосы - гораздо тоньше ниток, и зашитая дырка была почти незаметной.

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Также Главред писал о том, что на самом деле означал ГОСТ в СССР. Оказывается, он был совсем не идеальным.

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