Точно не из-за дефицита: почему в СССР использовали волосы вместо ниток

Вы узнаете:
- Сколько стоили колготки в СССР
- Какими лайфхаками пользовались женщины, чтобы сохранить колготки
Сейчас все люди могут приобрести разнообразные наряды в магазине, но в СССР многие вещи были недоступны или дефицитны. Именно поэтому люди придумывали различные способы, чтобы продлить срок службы одежды.
Главред решил разобраться, чем зашивали одежду в СССР.
Почему в СССР зашивали волосами капроновые колготы
Капроновые колготки появились в СССР на рубеже 50-60-х годов XX века. Сначала их называли "чулочные рейтузы" и завозили из Чехословакии, пишет Telegraf.
Известно, что цена одной пары женских колготок в СССР равнялась трехдневному заработку инженера - 15 рублей. При этом они были дефицитным товаром. Когда они появлялись в свободной продаже, за ними выстраивались длинные очереди.
Так, из-за дефицита и высокой цены люди придумывали различные способы продлить срок службы колготок.
В частности, некоторые рекомендовали их замораживать, а затем размораживать перед ношением. Многие умели поднимать петли специальным крючком.
Особенно изобретательные женщины зашивали дорогие импортные колготки собственными волосами, подобранными по цвету. Стоит заметить, что делали это не из-за отсутствия или дефицита ниток. Наоборот, ниток было много. Причина в том, что шов, каким бы он ни был аккуратным, все равно было видно. А волосы - гораздо тоньше ниток, и зашитая дырка была почти незаметной.
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Также Главред писал о том, что на самом деле означал ГОСТ в СССР. Оказывается, он был совсем не идеальным.
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