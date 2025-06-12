Пломбир и колбасу по 2.20 украли: почему культовые советские продукты вовсе не из СССР

Вы узнаете:
- Каково происхождение советских столовых
- Кто на самом деле придумал рецепт советского мороженого
- Откуда в СССР появились шампанское, майонез, конфеты и томатный сок
Поклонники советской эпохи часто с ностальгией вспоминают о знаменитых столовых СССР, где, по их словам, можно было быстро, дешево и вкусно поесть домашних блюд в комфортных условиях. Однако мало кто знает, что большинство элементов этих заведений общественного питания СССР фактически позаимствовал у США.
В 1950-х годах первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев посетил завод IBM в США. Хотя визит имел целью сотрудничество в сфере компьютерных технологий, больше всего его поразила не техника, а заводская столовая, узнал Главред. Именно там он увидел организацию питания, которая впоследствии перекочевала в советские столовые: линии самообслуживания, конвейерная подача блюд, пластиковые подносы, стеклянные полки, легкие столы и стулья. Все это уже в 1960-70-х годах массово внедрили в СССР, говорится в документальном фильме Советские мифы, созданного корреспондентом ТСН Станиславом Ясинским.
Советское мороженое
Отдельный символ советской пищевой промышленности - знаменитое мороженое по ГОСТу. Но и этот продукт имеет американское происхождение. Еще в 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил США с рабочим визитом. Пробыв там несколько месяцев, он ознакомился с американским массовым производством мороженого, закупил необходимое оборудование и полностью привез технологию производства в Советский Союз.
"Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным. Как результат, мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого", - писал Микоян.
Таким образом, в СССР появились пломбиры, эскимо, крем-брюле, фруктовые сорбеты - все это было скопировано с американских рецептов. Даже процесс продажи мороженого из специальных холодильников позаимствовали из США.
Смотрите видео, в котором рассказали о происхождении популярных советских продуктов:
Дешевая колбаса - тоже из США
Еще один легендарный советский продукт - "лекарственная" колбаса по 2,20 - тоже имеет американские корни. Во время своего визита в США Микоян попробовал тамошнюю вареную колбасу. После этого он приказал закупить соответствующее оборудование и наладить производство по американским технологиям. Единственное "новшество" СССР - название "лекарственная", которое должно было создавать впечатление диетического и полезного продукта.
Другие "советские" продукты
Многие другие советские продукты питания, которые стали частью знаменитой Книги о вкусной и здоровой пище (первое издание - 1939 год), также заимствованы с Запада. Микоян привез в СССР рецепты майонеза, томатного сока, конфет, а также технологии производства шампанского и других популярных блюд. После революционных лет, когда пищевая промышленность пришла в упадок, Советский Союз фактически построил свою систему общественного питания, закупая американские технологии, рецепты и оборудование.
Однако в самой "Книге" не упоминалось об американском происхождении многих блюд и продуктов - советская пропаганда старательно замалчивала факт широкого заимствования с Запада. На самом деле именно американские инженеры, технологи и предприниматели создали немало того, чем в будущем так гордились в СССР.
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Документальный фильм "Советские мифы. Все для людей"
Документальный фильм "Советские мифы. Все для людей" -это часть цикла "Советские мифы", созданного журналистом Станиславом Ясинским в рамках спецпроекта "ТСН. Особый взгляд" на телеканале "1+1 Украина". Премьера состоялась 1 марта 2025 года. Этот документальный фильм развенчивает советские мифы о "достатке" и "благополучии" в СССР.
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