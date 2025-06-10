Дело не только в красоте: почему в СССР повсюду высаживали тополя

В Украине можно встретить тополя почти в каждом дворе.

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Почему когда-то сажали тополя / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему в СССР сажали тополя

Чем уникальны эти деревья

Сейчас тополя можно увидеть в любом городе Украины. Их можно легко узнать по пуху, который разлетается по всем улицам.

Однако, сегодня их уже активно вырубают, ведь пух вызывает аллергию, говорит автор канала Характерник на YouTube, передает Главред.

Почему когда-то сажали именно тополя

Автор видео говорит, что тополя активно начали усаживать в 50-х годах прошлого века, в послевоенный период, когда страна восстанавливалась из руин.

"Тогда было все разрушено, нужно было проводить озеленение и заодно скрыть разруху. Поэтому Сталин дал распоряжение повсеместную высадку тополей", - подчеркнул он.

По его словам, их выбирали по двум причинам:

Во-первых, тополя очень быстро растут.

Во-вторых, они не прихотливы в уходе.

"А еще они славятся как уникальные природные фильтры. Эти деревья поглощают вредные соединения, и их не пугает загазованность. Именно поэтому их сажали вдоль автомобильных дорог. А еще у них пирамидальная форма, поэтому их можно сажать близко друг к другу", - говорится в видео.

Стоит заметить, что также тополя являются рекордсменами по выработке кислорода.

"За сутки одно такое дерево способно обеспечить кислородом четырех взрослых людей. Но есть одна очень важная особенность: растения мужского пола пух не производят. Соответственно, цветут только тополя женского пола. Так вот, в СССР изначально планировали высадку именно "деревьев-мужчин". Но для отбора саженцев понадобилось бы слишком много времени. Поэтому в Союзе решили над этим не запариваться. Позже это стало настоящей проблемой. Ведь во время цветения деревьев появляется пух, который массово распространяется по окрестностям. От него прежде всего страдают аллергики. Но, к тому же, пух хорошо горит, что является достаточно опасным", - добавил мужчина.

Он подытожил, что именно поэтому в последние годы тополя активно вырубают, а на их место высаживают тополя других сортов, или другие деревья.

Интересные факты о тополях - видео:

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Что известно о канале Характерник на YouTube? Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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