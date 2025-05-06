Им пугали людей в СССР: почему в советские времена люди боялись ковров

Вы узнаете:
- Почему в СССР начали бояться ковров
- Действительно ли жители Советского Союза опасались ковров
Ковер на стене в СССР был символом достатка, однако так было не все время. Во времена Холодной войны, примерно в середине 1960-х, на фоне резкого обострения советско-китайских отношений, в СССР возникло немало легенд, среди них - о фосфорном ковре.
Главред узнал, что заключалась она в том, что Китай якобы поставлял в Советский Союз ковры с вышитым из фосфорных нитей изображением Мао Цзэдуна в гробу - едва заметным днем, но светящимся ночью.
Как рассказали на YouTube-канале TheДокументалист, идеологический раскол между двумя государствами, которые еще недавно считали себя братскими коммунистическими странами, приобрел настолько открыто враждебный характер, что история о коврах с Мао стала олицетворением этих страхов.
"Это были обычные ковры. Таких в советских квартирах были тысячи. Их стелили не только на пол, но и прибивали на стены, чтобы утеплить помещение, улучшить шумоизоляцию и подчеркнуть свое благосостояние. Но при этом они были обычными только днем. Стоило выключить ночью свет и они начинали светиться специальными нитями, а на стене появлялось зловещее изображение Мао Цзэдуна, который поднимается из гроба. Оказывается, в СССР их специально поставляли китайцы, чтобы отомстить советским коммунистам", - так легенду из СССР процитировал ведущий канала Мирослав Бойчук.
Дело в том, что в 60-70-х годах Китай активно экспортировал в СССР недорогие бытовые изделия - от термосов до ковров. В народе эти вещи часто считали некачественными или "опасными", а после распространения страшилки так вообще.
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ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.
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