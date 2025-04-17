Зачем в СССР убивали китов: правда, которая была под семью замками

Первопричина, зачем раньше убивали китов - погоня за деньгами.

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Зачем нужен был китовый жир / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему в СССР был популярен китобойный промысел

Что было наиболее ценным в китах

В середине ХХ века в мире приобрел массовость промысел по истреблению китов. Советский Союз был одной из стран, где китобойные промыслы приобрели огромный масштаб.

Главред узнал, что истреблением китов занимались прежде всего для улучшения экономической ситуации в стране. Дело в том, что китовый жир был одним из самых ценных продуктов, который добывали из туш китов.

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В СССР его широко использовали для изготовления мыла, маргарина, мазей, а также как топливо для ламп. Особенно ценным китовый жир стал в годы после Второй мировой войны, когда страна восстанавливалась из руин и каждый ресурс был на вес золота.

Еще одним ценным материалом, из-за которого в СССР убивали китов, был китовый ус. Казалось, зачем раньше использовали китовый ус? Его использовали для изготовления корсетов, зонтов, рыболовных снастей и даже в технических компонентах.

Таким образом СССР обогащался на китах до 1970-х годов. То, что спасло китов от истребления - это прежде всего международные соглашения, которые ограничивали или полностью запрещали промышленное китобойство.

Советский Союз, хоть и не сразу, но впоследствии начал придерживаться этих ограничений. Хотя, как известно из открытых источников, данные по добыче китов, которые Советский Союз предоставлял в Международную Китобойную Комиссию, полностью фальсифицировались, и лишь недавно были официально опубликованы фактические данные по советскому китобойному промыслу.

Еще одним важным фактором стало изобретение синтетических заменителей китового жира и китового уса, после чего СССР окончательно прекратил убивать китов.

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