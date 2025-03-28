Были в топе игрушек у детей: зачем в СССР делали стеклянные шарики

На первый взгляд единственное объяснение, зачем в Советском Союзе были стеклянные шарики - это развлечение для детей, но у них было значительно больше вариантов применения.

https://glavred.info/life/byli-v-tope-detey-zachem-v-sssr-delali-steklyannye-shariki-10650740.html Ссылка скопирована

Зачем были нужны стеклянные шарики / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Для чего использовать стеклянные шарики в советские времена

Какие стеклянные шарики были любимыми игрушками детей СССР

Стеклянные шарики в СССР были очень популярны среди детей. Однако не все знают, зачем в СССР использовали стеклянные шарики в больших количествах на самом деле.

Главред выяснил, что на самом деле они служили решению многих технических задач. Одним из важнейших направлений использования стеклянных шариков была оптика. Советские ученые применяли их в производстве оптических приборов, светоотражающих материалов и даже в военной технике. Например, специальные микроскопические шарики использовали в дорожной разметке, чтобы обеспечить ее видимость в темное время суток.

видео дня

Прозрачные шарики часто применялись в оптических экспериментах и приборах, в частности в телескопах и линзах. Благодаря их свойствам они помогали фокусировать свет и обеспечивали высокоточные измерения. Кроме того, их использовали в производстве елочных игрушек и декоративных изделий, которые стали популярными не только в СССР, но и за его пределами.

Как пишет OBOZ.UA, несмотря на то, что стеклянные шарики отнюдь не были игрушкой, они приобрели большую популярность среди детей. Они находили их, как правило, неподалеку от предприятий, часто на железнодорожных путях. Также детям шарики часто приносили родители, которые работали на заводах.

Читайте также:

Распад СССР Распад СССР - процессы системной дезинтеграции, происходившие в государстве, обществе, народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 года. Распад СССР привел к независимости 15 республик СССР и появлению их на мировой политической арене как самостоятельных государств. Распад Советского Союза в последнее десятилетие XX в. является завершением не только 70-летней истории многонациональной коммунистической империи, но и финалом более 400-летней истории полиэтнической Российской империи. Распад СССР не стоит сводить только к кризису социалистической системы, не учитывая наследия Российской империи. Он является частью общего процесса исчезновения полиэтнических империй и их расщепления на национальные государства, примером чего в Европе стали Османская и Габсбургская империи в ХІХ и в начале ХХ в., а на неевропейских территориях - деколонизация. Октябрьская революция и советская власть лишь оттянули распад Российской империи на несколько десятилетий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред